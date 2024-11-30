Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход
Зимний отдых в Турции — стоит ли лететь?
Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут

Кошки и дети — лучшие породы для идеальной гармонии в семье

3:15
Зоосфера

Кошка давно зарекомендовала себя как идеальный питомец для семьи. Эти животные чистоплотны, ласковы, не требуют прогулок, а их содержание обходится недорого. Кошка легко становится верным компаньоном и любимцем для всех членов семьи, включая детей.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Лучшие породы кошек для семьи с детьми

1. Британская короткошерстная кошка

Эти "плюшевые" любимцы — крепкие, здоровые, и их шерсть не требует сложного ухода. Голубой окрас самый распространённый, но встречаются также белые, черные и золотые варианты. Британцы спокойно ладят с детьми, терпят фамильярность, любят компанию и отлично уживаются с другими животными.

2. Корниш-рекс

Элегантная кошка с кудрявой шерстью, выведенная в Великобритании. Игривость и любопытство сохраняются у неё на протяжении всей жизни. Эти кошки любят активные игры, дружат с собаками и легко становятся товарищами для детей. Близкие породы: девон-рекс и немецкий рекс.

3. Курильский бобтейл

Эти короткохвостые кошки родом с Курильских островов — умные, независимые и дружелюбные. Они любят игры, легко обучаются, могут приносить игрушки, не боятся воды. Бобтейлы отлично снимают стресс, что делает их идеальным выбором для семей с детьми.

4. Мейн-кун

Крупные и внушительные, мейн-куны привязываются к людям, редко проявляют беспокойство и не стремятся залезать на шкафы. Они снисходительны к детским шалостям, выражают удовольствие громким мурлыканьем и обладают ласковым нравом.

5. Персидская кошка

Персидская кошка — символ уюта и спокойствия. Она обладает мягким и тихим характером, обожает ласку и приносит в дом гармонию. Однако длинная шерсть требует регулярного ухода.

6. Рэгдолл

Эти крупные полудлинношерстные кошки отличаются дружелюбным нравом и полной отсутствием агрессии. Они хорошо ладят с детьми, терпеливы к их играм и привязываются к семье как собаки. Часто имеют сиамский окрас с белыми отметинами.

7. Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая кошка)

Скоттиш-фолды — кроткие, покладистые и привязчивые кошки. Они дружелюбны к людям, в том числе к незнакомцам, и могут стать отличными спутниками для ребенка.

Не забывайте о беспородных кошках

Беспородные "Васьки" и "Мурки" часто ничем не уступают породистым собратьям. Черно-белые кошки славятся миролюбием, рыжие — игривостью, трехцветные — приносят счастье, а белые коты с голубыми глазами требуют особого внимания из-за риска наследственной глухоты.

Выбор кошки для семьи

Каждая кошка — это уникальная личность, и важно учитывать её особенности. Семье с детьми лучше выбирать породы с мягким и терпеливым характером. При этом беспородные питомцы тоже могут стать идеальным другом, если им уделять внимание и заботу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Последние материалы
Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход
Зимний отдых в Турции — стоит ли лететь?
Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут
Почему волосы выпадают, несмотря на отсутствие отклонений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.