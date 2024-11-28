В Чувашии могут разработать критерии признания агрессивности бродячих собак

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Государственный совет Чувашии представил в Госдуму инициативу, которая предоставляет правительству возможность устанавливать критерии агрессивности бродячих животных. Соответствующий законопроект был опубликован в базе данных нижней палаты.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бездомная собака

Предлагается внести изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Согласно данному закону, бесхозные животные, которые не проявляют неконтролируемую агрессию, после проведения лечения, стерилизации и вакцинации могут быть возвращены на свои прежние места проживания.

Однако в методических рекомендациях по работе с безнадзорными животными не прописаны конкретные критерии, определяющие наличие неконтролируемой агрессивности, как указано в пояснительной записке к законопроекту.

Уточнения

Чува́шия (чув. Чӑваш Ен), или Чува́шская Респу́блика (чув. Чӑваш Республики), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Столица — город Чебоксары.



