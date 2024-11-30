Завести енота дома — милый друг или сплошные проблемы

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Енот-полоскун, или американский енот, — это хищное млекопитающее из семейства енотовых. В природе они ловко лазают по деревьям, разоряют птичьи гнезда, ловят рыбу и лягушек, а также вдохновенно полощут пищу в воде, даже если это кусочек сахара, который сразу растворится. Однако соседство с людьми часто делает их мусорными "гостями", где они рыщут в баках, как бродячие коты.

Фото: commons.wikimedia.org by Jarek Tuszyński, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ енот

Енот как питомец: что нужно знать

Несмотря на свою милую внешность, енот остается диким животным. Его стоит брать только у проверенных заводчиков, которые с первых дней берут малышей на руки. Зверьков, выращенных в вольерах, приручить практически невозможно: максимум, чему их можно обучить, — брать лакомства из рук.

Особенности содержания енота дома

Вольер. Еноту необходим прочный металлический вольер, чтобы избежать разрушений. Это активное животное, которое лазает по шкафам, роняет предметы и разбирает вещи своими ловкими пальцами.

Безопасность. Нужно убрать все электропровода, поставить заглушки на розетки, следить за бытовой химией и не оставлять енота без присмотра.

Игрушки. Подойдут только безопасные, например, из литой резины или дерева. Мягкие и детские резиновые игрушки он разорвет, а проглоченные кусочки могут быть смертельно опасны.

Гигиена. Еноты не ходят в туалет в одном месте, поэтому поддержание чистоты — сложная задача.

Питание. Они всеядны: можно давать мясо, рыбу, фрукты, овощи и молочные продукты. Под запретом — сырая свинина, речная рыба, цитрусовые и еда с консервантами или пряностями.

Риски содержания

Енот — не самое дружелюбное домашнее животное. Он может кусаться, царапаться и представлять опасность для других питомцев. Маленьких детей нельзя оставлять с ним наедине. Зверьку необходимы прививки от бешенства, лептоспироза и чумки, а также регулярная профилактика глистов.

В природе еноты наносят серьезный вред экосистеме. Например, в Сочинском национальном парке их численность вышла из-под контроля, что вызвало значительный экологический ущерб.

Кому подойдет такой питомец

Енот-полоскун подходит только опытным любителям животных или профессиональным зоологам. Важно учитывать, что многие, не справившись с содержанием, выбрасывают енотов на улицу, что усугубляет проблему.