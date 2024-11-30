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Какие породы кошек лучше всего поддаются дрессировке

2:06
Зоосфера

Классической дрессировке поддаются не только привычные нам животные, но даже рыбы. Например, карпы легко привыкают приплывать на звук колокольчика, ожидая кормления. Что уж говорить о таком умном и высокоорганизованном существе, как кошка.

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

Кошки и дрессировка: миф или реальность

Кошки известны своей свободолюбивой и своенравной натурой, что делает их дрессировку более сложной задачей по сравнению с собаками. Методы наказания и принуждения с ними категорически не работают: кошка просто убежит или начнет защищаться. Однако это вовсе не означает, что кошки не поддаются обучению. Главное — выбрать правильный подход.

За лакомство, которое кошке особенно нравится, можно научить её выполнять простые команды, например, "Сидеть", "Дай лапу" или "Мяу".

Эффективные методы дрессировки

Короткие, но частые занятия.

Кошки не такие жадные до еды, как собаки, поэтому тренировочные сессии должны быть непродолжительными, чтобы удерживать их интерес.

Оперантное научение.

Этот метод основан на поощрении желаемого поведения. Например, можно приучить кошку кувыркаться, приносить игрушку или переворачиваться во время игры.

Подражание.

Кошки, особенно котята, часто учатся, копируя мать или даже других животных. Например, котята перенимают у мамы навыки охоты, повадки и реакцию на опасность.

Обучение от собак.

Кошки, живущие с собаками, иногда перенимают их повадки. Например, они могут научиться приносить мячик, открывать дверные ручки или выполнять команды, как "Сидеть" и "Голос".

Какие кошки лучше всего обучаются

Наиболее способными к дрессировке считаются кошки сиамо-ориентальной группы, курильские бобтейлы и скоттиш-фолды. Однако даже беспородные кошки способны освоить немало трюков, если найти подходящий метод обучения.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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