Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей

Кошки принадлежат к семейству кошачьих, куда входят как крупные (львы, тигры), так и мелкие представители. Долгое время считалось, что крупные кошки рычат, а мелкие мурлыкают. Это объясняли особенностями строения их гортани и подъязычной кости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Однако ученые доказали, что мурлыкать могут даже такие "грозные" животные, как львы, снежные барсы и гепарды. Близкие к кошачьим представители семейства виверровых также издают подобные звуки.

Мурлыканье возникает из-за ритмичного сокращения мышц гортани на вдохе и выдохе, что заставляет голосовую щель вибрировать. Примечательно, что британский кот по кличке Мерлин даже попал в "Книгу рекордов Гиннесса", его мурлыканье оказалось громче пылесоса.

Когда кошки мурлыкают

Кошки мурлыкают в разных ситуациях:

После еды и во время отдыха.

При приятных ощущениях, например, когда их гладят или они вылизывают друг друга.

Когда хотят привлечь внимание или попросить еду.

Котята начинают мурлыкать уже на второй день жизни, сообщая матери, что все в порядке. В ответ кошка-мать мурлычет, предупреждая котят о своем возвращении.

Для коммуникации с другими кошками, демонстрируя дружелюбие.

В стрессовых ситуациях или при болезни, чтобы облегчить свое состояние.

При исследовании нового места, чтобы вернуть себе уверенность.

Лечебные свойства мурлыканья

Мурлыканье оказывает благотворное влияние не только на самих кошек, но и на их хозяев. Известно, что частота звука способствует:

снижению артериального давления;

уменьшению воспалений;

ускорению сращивания костей.

Кошки даже "лечат" своих хозяев, устраиваясь на больном месте или просто ложась рядом. Ученые также предполагают, что мурлыканье стало важным фактором в селекции домашних кошек, так как дикие кошки мурлычат гораздо реже.

Уточнения

Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.

