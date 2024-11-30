Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей

Кошки принадлежат к семейству кошачьих, куда входят как крупные (львы, тигры), так и мелкие представители. Долгое время считалось, что крупные кошки рычат, а мелкие мурлыкают. Это объясняли особенностями строения их гортани и подъязычной кости.
Однако ученые доказали, что мурлыкать могут даже такие "грозные" животные, как львы, снежные барсы и гепарды. Близкие к кошачьим представители семейства виверровых также издают подобные звуки.
Мурлыканье возникает из-за ритмичного сокращения мышц гортани на вдохе и выдохе, что заставляет голосовую щель вибрировать. Примечательно, что британский кот по кличке Мерлин даже попал в "Книгу рекордов Гиннесса", его мурлыканье оказалось громче пылесоса.
Кошки мурлыкают в разных ситуациях:
Мурлыканье оказывает благотворное влияние не только на самих кошек, но и на их хозяев. Известно, что частота звука способствует:
Кошки даже "лечат" своих хозяев, устраиваясь на больном месте или просто ложась рядом. Ученые также предполагают, что мурлыканье стало важным фактором в селекции домашних кошек, так как дикие кошки мурлычат гораздо реже.
Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.
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