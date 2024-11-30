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Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей

Зоосфера

Кошки принадлежат к семейству кошачьих, куда входят как крупные (львы, тигры), так и мелкие представители. Долгое время считалось, что крупные кошки рычат, а мелкие мурлыкают. Это объясняли особенностями строения их гортани и подъязычной кости.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Однако ученые доказали, что мурлыкать могут даже такие "грозные" животные, как львы, снежные барсы и гепарды. Близкие к кошачьим представители семейства виверровых также издают подобные звуки.

Мурлыканье возникает из-за ритмичного сокращения мышц гортани на вдохе и выдохе, что заставляет голосовую щель вибрировать. Примечательно, что британский кот по кличке Мерлин даже попал в "Книгу рекордов Гиннесса", его мурлыканье оказалось громче пылесоса.

Когда кошки мурлыкают

Кошки мурлыкают в разных ситуациях:

  • После еды и во время отдыха.
  • При приятных ощущениях, например, когда их гладят или они вылизывают друг друга.
  • Когда хотят привлечь внимание или попросить еду.
  • Котята начинают мурлыкать уже на второй день жизни, сообщая матери, что все в порядке. В ответ кошка-мать мурлычет, предупреждая котят о своем возвращении.
  • Для коммуникации с другими кошками, демонстрируя дружелюбие.
  • В стрессовых ситуациях или при болезни, чтобы облегчить свое состояние.
  • При исследовании нового места, чтобы вернуть себе уверенность.

Лечебные свойства мурлыканья

Мурлыканье оказывает благотворное влияние не только на самих кошек, но и на их хозяев. Известно, что частота звука способствует:

  • снижению артериального давления;
  • уменьшению воспалений;
  • ускорению сращивания костей.

Кошки даже "лечат" своих хозяев, устраиваясь на больном месте или просто ложась рядом. Ученые также предполагают, что мурлыканье стало важным фактором в селекции домашних кошек, так как дикие кошки мурлычат гораздо реже.

Уточнения

Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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