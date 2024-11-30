Щенок не любит воду? Вот как его приучить и не навредить

Собаки действительно совершают плавательные движения инстинктивно, если их держать над водой. Однако это не означает, что они умеют плавать. Для освоения навыков питомцу требуется обучение, особенно если речь идет о породах, плохо приспособленных к воде.
Оптимальный возраст для обучения плаванию — около трех месяцев. Это связано с завершением карантина после прививок и тем, что щенки в этом возрасте легко доверяют владельцу. Для первых уроков лучше выбрать теплый погожий день и водоем с комфортной температурой воды.
Начните с мелководья. Позовите щенка к себе, хвалите его и делайте обучение веселым. Если питомец боится, не стоит принуждать его или бросать в воду. Игра с апортировкой поможет: бросайте игрушку на небольшую глубину, чтобы щенок сам заходил в воду.
Собаки с отрицательным опытом, например, падением в холодную воду, могут долго избегать купания. В таких случаях важно проявить терпение. Постепенно приучайте питомца к воде, заходя с ним в воду и показывая пример. Следите, чтобы пес не уставал, особенно если он делает много брызг передними лапами.
Охотничьи породы, такие как спаниели и ретриверы, отлично плавают благодаря генетической предрасположенности. Ньюфаундленды, выведенные как спасатели на воде, демонстрируют выдающиеся способности. Однако собаки с особенностями строения, например, бульдоги, часто испытывают трудности и даже рискуют утонуть.
Регулярные тренировки укрепляют мышцы, уменьшают нагрузку на суставы и помогают бороться с лишним весом. Особенно полезно плавание для собак с заболеваниями опорно-двигательной системы. После плавания питомцу нужно побегать, чтобы согреться.
Избегайте длительных заплывов, особенно в холодной воде, чтобы предотвратить судороги. На пляжах с высокой солнечной активностью важно помнить о риске теплового удара. После купания в море собаку необходимо ополоснуть пресной водой, а после грязной воды — вымыть с антибактериальным шампунем.
Купание в стоячих водоемах может привести к заражению паразитами или кожными заболеваниями. Также не рекомендуется брать собаку на официальный пляж на целый день, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.
Лучше всего приучать собаку, которая любит апортировать. Игровая форма поможет питомцу быстрее освоить воду. Важно следить за состоянием собаки во время плавания, чтобы процесс оставался безопасным и приятным.
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