Щенок не любит воду? Вот как его приучить и не навредить

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки действительно совершают плавательные движения инстинктивно, если их держать над водой. Однако это не означает, что они умеют плавать. Для освоения навыков питомцу требуется обучение, особенно если речь идет о породах, плохо приспособленных к воде.

Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самец золотистого ретривера.

Когда начинать обучение

Оптимальный возраст для обучения плаванию — около трех месяцев. Это связано с завершением карантина после прививок и тем, что щенки в этом возрасте легко доверяют владельцу. Для первых уроков лучше выбрать теплый погожий день и водоем с комфортной температурой воды.

Первая встреча с водой: делаем процесс комфортным

Начните с мелководья. Позовите щенка к себе, хвалите его и делайте обучение веселым. Если питомец боится, не стоит принуждать его или бросать в воду. Игра с апортировкой поможет: бросайте игрушку на небольшую глубину, чтобы щенок сам заходил в воду.

Как избежать негативного опыта

Собаки с отрицательным опытом, например, падением в холодную воду, могут долго избегать купания. В таких случаях важно проявить терпение. Постепенно приучайте питомца к воде, заходя с ним в воду и показывая пример. Следите, чтобы пес не уставал, особенно если он делает много брызг передними лапами.

Какие породы лучше справляются с плаванием

Охотничьи породы, такие как спаниели и ретриверы, отлично плавают благодаря генетической предрасположенности. Ньюфаундленды, выведенные как спасатели на воде, демонстрируют выдающиеся способности. Однако собаки с особенностями строения, например, бульдоги, часто испытывают трудности и даже рискуют утонуть.

Польза плавания для здоровья

Регулярные тренировки укрепляют мышцы, уменьшают нагрузку на суставы и помогают бороться с лишним весом. Особенно полезно плавание для собак с заболеваниями опорно-двигательной системы. После плавания питомцу нужно побегать, чтобы согреться.

Безопасность на воде: что нужно знать

Избегайте длительных заплывов, особенно в холодной воде, чтобы предотвратить судороги. На пляжах с высокой солнечной активностью важно помнить о риске теплового удара. После купания в море собаку необходимо ополоснуть пресной водой, а после грязной воды — вымыть с антибактериальным шампунем.

Чем грозит купание в неподходящих условиях

Купание в стоячих водоемах может привести к заражению паразитами или кожными заболеваниями. Также не рекомендуется брать собаку на официальный пляж на целый день, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.

Лайфхаки для обучения плаванию

Лучше всего приучать собаку, которая любит апортировать. Игровая форма поможет питомцу быстрее освоить воду. Важно следить за состоянием собаки во время плавания, чтобы процесс оставался безопасным и приятным.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

