Как сделать дрессировку собаки простой и увлекательной

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки обладают высоким интеллектом, что позволяет им легко усваивать новые команды. Этот процесс не зависит от возраста питомца или его породы, что подтверждают специалисты-кинологи. Использование этих знаний поможет обучить собаку командам, например, "Дай лапу!" или "Голос!".

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Команда "Голос!"

Для выработки этой команды потребуется лакомство. Его показывают собаке, а затем убирают за спину. Когда питомец начнет подавать звуки в попытке получить угощение, необходимо произнести команду "Голос!" и сразу же наградить его вкусняшкой.

Команда "Дай лапу!"

Чтобы научить собаку давать лапу, лакомство сначала показывают и дают обнюхать, затем зажимают в кулаке на уровне груди животного. Когда собака попытается коснуться руки лапой, произносят команду "Дай лапу!" и награждают питомца.

Эти простые шаги помогают сделать обучение увлекательным и эффективным, поощряя собаку за правильные действия.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

