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Как сделать дрессировку собаки простой и увлекательной

1:06
Зоосфера

Собаки обладают высоким интеллектом, что позволяет им легко усваивать новые команды. Этот процесс не зависит от возраста питомца или его породы, что подтверждают специалисты-кинологи. Использование этих знаний поможет обучить собаку командам, например, "Дай лапу!" или "Голос!".

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Команда "Голос!"

Для выработки этой команды потребуется лакомство. Его показывают собаке, а затем убирают за спину. Когда питомец начнет подавать звуки в попытке получить угощение, необходимо произнести команду "Голос!" и сразу же наградить его вкусняшкой.

Команда "Дай лапу!"

Чтобы научить собаку давать лапу, лакомство сначала показывают и дают обнюхать, затем зажимают в кулаке на уровне груди животного. Когда собака попытается коснуться руки лапой, произносят команду "Дай лапу!" и награждают питомца.

Эти простые шаги помогают сделать обучение увлекательным и эффективным, поощряя собаку за правильные действия.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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