Как сделать дрессировку собаки простой и увлекательной

Собаки обладают высоким интеллектом, что позволяет им легко усваивать новые команды. Этот процесс не зависит от возраста питомца или его породы, что подтверждают специалисты-кинологи. Использование этих знаний поможет обучить собаку командам, например, "Дай лапу!" или "Голос!".
Команда "Голос!"
Для выработки этой команды потребуется лакомство. Его показывают собаке, а затем убирают за спину. Когда питомец начнет подавать звуки в попытке получить угощение, необходимо произнести команду "Голос!" и сразу же наградить его вкусняшкой.
Команда "Дай лапу!"
Чтобы научить собаку давать лапу, лакомство сначала показывают и дают обнюхать, затем зажимают в кулаке на уровне груди животного. Когда собака попытается коснуться руки лапой, произносят команду "Дай лапу!" и награждают питомца.
Эти простые шаги помогают сделать обучение увлекательным и эффективным, поощряя собаку за правильные действия.
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