Как сократить охранный лай, не ломая инстинкты собаки

3:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Проблемы с лаем — одна из самых частых причин обращений к специалистам. Но универсальной стратегии коррекции лая не существует, так как разные ситуации требуют разных подходов. Сегодня разберёмся с охранным лаем — что это такое, как с ним работать и почему не стоит убирать его полностью.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Воющая собака

Что такое охранный лай?

Охранный лай — это способ собаки защищать территорию. Она предупреждает о потенциальной опасности, используя голос. Например, собака лает, услышав шум за дверью или на лестничной клетке.

Это не каприз, а важная часть самореализации собаки. Для неё лай — это работа, а охрана дома — природная обязанность.

Как распознать охранный лай?

Собака лает громко и уверенно.

Она реагирует на конкретный раздражитель, например, шаги в подъезде.

Как только раздражитель пропадает, собака успокаивается.

Подготовка к обучению

Прежде чем начинать коррекцию, важно убедиться, что собака готова к обучению:

Не ругайте собаку за лай. Если ругать, собака может начать лаять ещё больше — она подумает, что плохо справляется с охраной.

Если ругать, собака может начать лаять ещё больше — она подумает, что плохо справляется с охраной. Следите за режимом. Собака должна высыпаться (не менее 16 часов в сутки). Уставшая собака будет раздражительной и плохо обучаемой.

Собака должна высыпаться (не менее 16 часов в сутки). Уставшая собака будет раздражительной и плохо обучаемой. Проверьте здоровье. Если собака больна, она не сможет сосредоточиться на обучении.

Если собака больна, она не сможет сосредоточиться на обучении. Гуляйте регулярно. Прогулки должны быть комфортными, с длинным поводком и достаточной активностью.

Почему не стоит убирать охранный лай полностью?

Лай для собаки — это её "работа" и важная часть самореализации. Если полностью запретить собаке лаять, она может начать испытывать стресс. Лучше сократить лай до разумного уровня, но оставить собаке возможность выполнять её охранные обязанности.

Этапы работы с охранным лаем

1 этап: Хвалим за лай

Как только собака начинает лаять, сразу активно хвалим её и предлагаем еду. Продолжаем хвалить и кормить собаку, пока она не отвлечётся от раздражителя. Отпускаем, как только собака забыла, на что лаяла.

Особенности:

Хвалить нужно искренне, эмоционально и долго.

Не пропускайте ни одного случая. Даже за короткий "буф" собака должна получить похвалу.

На этом этапе частота лая может увеличиться, но его продолжительность снизится. Собака быстро поймёт, что её поощряют даже за короткий лай.

Когда собака начинает бежать за едой сразу после первого звука, можно переходить к следующему этапу.

2 этап: Учим различать звуки

Делим звуки на "важные" и "неважные".

Например: Возня перед дверью — опасность, нужно лаять.

Поворот ключа в замке — хозяин пришёл, лаять не нужно.

За лай на важные звуки продолжаем хвалить и кормить.

За лай на неважные звуки больше не хвалим и не кормим.

Особенности:

Собака должна чаще сталкиваться с "важными" ситуациями, чтобы не потерять инстинкт охраны.

Со временем собака научится лаять только тогда, когда действительно нужно.

Итог: лай — не враг, а сигнал к действию

Охранный лай — это не проблема, а особенность собаки. Важно не запрещать собаке выражать свои инстинкты, а научить её делать это только в нужных ситуациях. Это укрепит связь с хозяином и поможет собаке чувствовать себя полезной и нужной.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

