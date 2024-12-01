Фейерверки и собаки: что делать, если питомец боится

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новогодние праздники — стрессовое время для собак из-за громких звуков фейерверков и петард. Мы собрали советы, как организовать безопасные прогулки и справиться с испугом питомца.

Фото: flickr.com by Eric Kilby, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фейерверк

Как правильно организовать прогулку

1. Выберите время прогулки

Перенесите прогулки на самые тихие часы: ранним утром или днём, когда большинство людей на работе или учёбе. Самое шумное время — вечер, поэтому позднюю прогулку можно заменить пеленкой.

2. Продумайте экстренный план

Заранее решите, что делать, если собака испугается и попытается убежать. Это особенно важно, чтобы избежать паники и потери питомца.

3. Используйте успокоительные при необходимости

Если у собаки повышенная тревожность, обратитесь к врачу поведенческой медицины. Он подберёт подходящие препараты, но начать процесс лучше заранее, так как подбор медикаментов занимает время.

4. Снижайте уровень стресса

Убедитесь, что собака спит 16 часов в сутки.

Исключите перевозбуждающие активности.

Учите простые трюки, чтобы укрепить уверенность питомца.

5. Планируйте активную прогулку

Во время праздников избегайте долгих прогулок вдали от дома. Замените шаги на активные игры или тренировки. Это отвлечёт собаку и поможет справиться с тревогой.

6. Проверьте амуницию

Используйте шлейку, так как из неё сложнее вывернуться.

Применяйте поводок с двумя карабинами: крепите его одновременно к шлейке и ошейнику.

Прикрепите на собаку адресники с крупным текстом и используйте яркую, светоотражающую амуницию.

Для дополнительной безопасности можно использовать GPS-трекер, например, AirTag, и нескользящий поводок из биотана.

7. Исключите амуницию, причиняющую боль

Не используйте удавки, строгие ошейники или электрошоковые ошейники. Они только усиливают стресс.

Что делать, если собака испугалась?

Сохраняйте спокойствие

Паника хозяина передастся собаке. Держите себя в руках, дышите ровно.

Поговорите с собакой

Спокойным, низким голосом говорите протяжённо и уверенно. Важно не слова, а эмоциональный фон.

Контролируйте амуницию

Соберите длинный поводок и сами подойдите к собаке. Не тяните её к себе — это усилит страх.

Идите домой

Если дом далеко, найдите укромное место и переждите. Если собака не может идти, возьмите её на руки.

Снимите стресс дома

После возвращения успокойте питомца. Помойте лапы, угостите лакомствами и устройте совместный отдых.

Чего нельзя делать?

Паниковать. Ваша тревога только усилит страх собаки.

Тащить за поводок. Это вызовет дополнительный дискомфорт и недоверие.

Игнорировать или ругать собаку. Ей и так страшно, а наказание лишь усугубит стресс.

Уточнения

GPS-трекер (также GPS-контроллер) — устройство приёма-передачи данных для спутникового контроля автомобилей, людей или других объектов, к которым оно прикрепляется, использующее GPS для точного определения местонахождения объекта.

