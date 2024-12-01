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Как выбрать идеальный подарок для собаки: безопасно и с удовольствием

3:38
Зоосфера

Собаки заслуживают особых подарков, будь то их собственный праздник или жест внимания от вас. Мы разобрали идеи подарков, которые порадуют собак и их владельцев, а также перечислили вещи, которых лучше избегать.

Лабрадудль
Фото: openverse.org by motleypixel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лабрадудль

Подарки для своей собаки

1. Собачий торт
Аналог человеческого торта, но со специальным составом, подходящим для питомцев. Можно заказать в зоомагазинах или кондитерских, специализирующихся на лакомствах для животных. Собака оценит не только вкус, но и праздничное внимание.

2. Набор сушёных лакомств
Соберите микс из лёгкого, вымени, рубца, собачьих печений, ушей или калтыка. Разложите лакомства в ряд, чтобы собака сама выбрала, с чего начать.

3. Игрушки с поисковыми элементами
Подойдут головоломки, конги, нюхательные и лизательные коврики. Наполните их лакомствами, чтобы занять собаку, например, во время семейного ужина.

4. Меховушки-убивашки
Игрушки, которые можно терзать и рвать. Можно купить в магазинах или сделать самому. Дарите порциями, чтобы собака не перевозбудилась.

5. Картонная коробка
Бюджетный и весёлый подарок. Добавьте внутрь смятую бумагу, втулки и лакомства. Собака получит массу удовольствия от поиска сокровищ.

6. Прогулочная коляска
Для щенков, пожилых собак или животных, восстанавливающихся после травмы. Также подойдёт для маленьких собак или питомцев без шерсти в холодное время года.

7. Лежанка
Удобное место для отдыха улучшит здоровье питомца и станет его любимым уголком.

8. Качественная амуниция
Выберите анатомически правильную шлейку, широкий ошейник или длинный поводок. Если собака не привыкла к новой вещи, заранее адаптируйте её, чтобы подарок стал комфортным.

Подарки для чужой собаки

1. Сертификаты
Универсальный подарок, который позволяет владельцу выбрать нужную вещь или услугу. Подойдут сертификаты в зоомагазины, на курсы дрессировки или фотосессии.

2. Совместная фотосессия
Фотограф-анималист запечатлеет счастливые моменты хозяина и питомца. Съёмка может пройти в студии или на природе.

3. Фэмили лук
Парный комплект одежды для собаки и её владельца. Дарите сертификат, чтобы хозяин мог выбрать подходящие размеры и дизайн.

Чего лучше избегать

Лакомства

  • Из масс-маркетов: могут содержать вредные добавки.
  • С костями, копытами или оленьими рогами: есть риск травмы зубов или заглатывания острых частей.

Игрушки

  • Лазерные указки и яйца, которые собака не может поймать: вызывают раздражение.
  • Маленькие или мягкие игрушки: собака может проглотить или разорвать их на опасные кусочки.
  • Сложные головоломки: если уровень задачи слишком высокий, это приведёт к разочарованию.

Амуниция

  • Рулетки: опасны при рывке.
  • Халти: может вызывать дискомфорт, если собака к нему не привыкла.

Специфические занятия

Не стоит дарить то, чего собака никогда не пробовала, например, бассейн, груминг или фитнес-центры. Это может стать причиной стресса.

Уточнения

Груминг собак — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. Может выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида собаки при подготовке к выставке или другим соревнованиям.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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