Как выбрать идеальный подарок для собаки: безопасно и с удовольствием

Собаки заслуживают особых подарков, будь то их собственный праздник или жест внимания от вас. Мы разобрали идеи подарков, которые порадуют собак и их владельцев, а также перечислили вещи, которых лучше избегать.
1. Собачий торт
Аналог человеческого торта, но со специальным составом, подходящим для питомцев. Можно заказать в зоомагазинах или кондитерских, специализирующихся на лакомствах для животных. Собака оценит не только вкус, но и праздничное внимание.
2. Набор сушёных лакомств
Соберите микс из лёгкого, вымени, рубца, собачьих печений, ушей или калтыка. Разложите лакомства в ряд, чтобы собака сама выбрала, с чего начать.
3. Игрушки с поисковыми элементами
Подойдут головоломки, конги, нюхательные и лизательные коврики. Наполните их лакомствами, чтобы занять собаку, например, во время семейного ужина.
4. Меховушки-убивашки
Игрушки, которые можно терзать и рвать. Можно купить в магазинах или сделать самому. Дарите порциями, чтобы собака не перевозбудилась.
5. Картонная коробка
Бюджетный и весёлый подарок. Добавьте внутрь смятую бумагу, втулки и лакомства. Собака получит массу удовольствия от поиска сокровищ.
6. Прогулочная коляска
Для щенков, пожилых собак или животных, восстанавливающихся после травмы. Также подойдёт для маленьких собак или питомцев без шерсти в холодное время года.
7. Лежанка
Удобное место для отдыха улучшит здоровье питомца и станет его любимым уголком.
8. Качественная амуниция
Выберите анатомически правильную шлейку, широкий ошейник или длинный поводок. Если собака не привыкла к новой вещи, заранее адаптируйте её, чтобы подарок стал комфортным.
1. Сертификаты
Универсальный подарок, который позволяет владельцу выбрать нужную вещь или услугу. Подойдут сертификаты в зоомагазины, на курсы дрессировки или фотосессии.
2. Совместная фотосессия
Фотограф-анималист запечатлеет счастливые моменты хозяина и питомца. Съёмка может пройти в студии или на природе.
3. Фэмили лук
Парный комплект одежды для собаки и её владельца. Дарите сертификат, чтобы хозяин мог выбрать подходящие размеры и дизайн.
Лакомства
Игрушки
Амуниция
Специфические занятия
Не стоит дарить то, чего собака никогда не пробовала, например, бассейн, груминг или фитнес-центры. Это может стать причиной стресса.
Груминг собак — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. Может выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида собаки при подготовке к выставке или другим соревнованиям.
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