Как выбрать идеальный подарок для собаки: безопасно и с удовольствием

3:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки заслуживают особых подарков, будь то их собственный праздник или жест внимания от вас. Мы разобрали идеи подарков, которые порадуют собак и их владельцев, а также перечислили вещи, которых лучше избегать.

Фото: openverse.org by motleypixel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лабрадудль

Подарки для своей собаки

1. Собачий торт

Аналог человеческого торта, но со специальным составом, подходящим для питомцев. Можно заказать в зоомагазинах или кондитерских, специализирующихся на лакомствах для животных. Собака оценит не только вкус, но и праздничное внимание.

2. Набор сушёных лакомств

Соберите микс из лёгкого, вымени, рубца, собачьих печений, ушей или калтыка. Разложите лакомства в ряд, чтобы собака сама выбрала, с чего начать.

3. Игрушки с поисковыми элементами

Подойдут головоломки, конги, нюхательные и лизательные коврики. Наполните их лакомствами, чтобы занять собаку, например, во время семейного ужина.

4. Меховушки-убивашки

Игрушки, которые можно терзать и рвать. Можно купить в магазинах или сделать самому. Дарите порциями, чтобы собака не перевозбудилась.

5. Картонная коробка

Бюджетный и весёлый подарок. Добавьте внутрь смятую бумагу, втулки и лакомства. Собака получит массу удовольствия от поиска сокровищ.

6. Прогулочная коляска

Для щенков, пожилых собак или животных, восстанавливающихся после травмы. Также подойдёт для маленьких собак или питомцев без шерсти в холодное время года.

7. Лежанка

Удобное место для отдыха улучшит здоровье питомца и станет его любимым уголком.

8. Качественная амуниция

Выберите анатомически правильную шлейку, широкий ошейник или длинный поводок. Если собака не привыкла к новой вещи, заранее адаптируйте её, чтобы подарок стал комфортным.

Подарки для чужой собаки

1. Сертификаты

Универсальный подарок, который позволяет владельцу выбрать нужную вещь или услугу. Подойдут сертификаты в зоомагазины, на курсы дрессировки или фотосессии.

2. Совместная фотосессия

Фотограф-анималист запечатлеет счастливые моменты хозяина и питомца. Съёмка может пройти в студии или на природе.

3. Фэмили лук

Парный комплект одежды для собаки и её владельца. Дарите сертификат, чтобы хозяин мог выбрать подходящие размеры и дизайн.

Чего лучше избегать

Лакомства

Из масс-маркетов: могут содержать вредные добавки.

С костями, копытами или оленьими рогами: есть риск травмы зубов или заглатывания острых частей.

Игрушки

Лазерные указки и яйца, которые собака не может поймать: вызывают раздражение.

Маленькие или мягкие игрушки: собака может проглотить или разорвать их на опасные кусочки.

Сложные головоломки: если уровень задачи слишком высокий, это приведёт к разочарованию.

Амуниция

Рулетки: опасны при рывке.

Халти: может вызывать дискомфорт, если собака к нему не привыкла.

Специфические занятия

Не стоит дарить то, чего собака никогда не пробовала, например, бассейн, груминг или фитнес-центры. Это может стать причиной стресса.

Уточнения

Груминг собак — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. Может выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида собаки при подготовке к выставке или другим соревнованиям.



