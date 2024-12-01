Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В одиночку никуда — в Испании не рекомендуют ездить на авто без пассажиров
Простая, но безумно вкусная намазка для сэндвичей выручит, если срочно нужно что-то к чаю
Как сделать балкон в однокомнатной квартире полезным и стильным пространством?
Три сорта томатов, которые удивят вас своим насыщенным сладким вкусом
Ранняя Земля могла быть менее враждебной, чем считалось ранее
Оскар Пиастри выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара "Формулы-1"
Стюардесса рассказала о самом назойливом и глупом вопросе пассажиров
Природная защита: как растения могут помочь в борьбе с мухами
Как правильно ухаживать за волосами, чтобы вернуть им блеск

Чем служебная собака отличается от домашнего питомца

Зоосфера

Собаки не только верные друзья, но и незаменимые помощники. Они могут быть пастухами, полицейскими, спасателями и даже терапевтами. Однако путь к службе сложен, а сама работа сопряжена с рисками. Разбираемся, кем работают служебные собаки, в чём их уникальность и как сделать их жизнь счастливой.

Полицейская собака
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Полицейская собака

Профессии служебных собак

Собаки способны выполнять множество задач. Вот некоторые из них:

  • Полицейские собаки: ищут запрещённые вещества и задерживают преступников.
  • Поисково-спасательные собаки: помогают находить людей под завалами и в дикой местности.
  • Спасатели на воде: вытаскивают тонущих.
  • Пастушьи собаки: управляют стадом.
  • Собаки-поводыри: помогают людям с ограниченными возможностями.
  • Собаки-терапевты: участвуют в канистерапии, эмоционально поддерживая людей.
  • Работники аэропортов: ищут запрещённые вещества.

Как собаке стать служебной?

Чтобы стать служебной, собака должна пройти строгий отбор. Критерии различаются в зависимости от специализации. Например, для собаки-поводыря важна уравновешенность, а для полицейской — выносливость и развитое обоняние.

Даже в профессиональных питомниках около половины собак не проходят отбор из-за поведенческих проблем, страха или агрессии.

Риски профессий

Служебные собаки рискуют жизнью и здоровьем:

  • Поисково-спасательные собаки могут пострадать под завалами.
  • Спасатели на воде рискуют утонуть.
  • Полицейские собаки подвергаются воздействию вредных веществ.
  • Тепловой удар, проблемы с позвоночником или хронические заболевания — частые причины раннего ухода на пенсию.

Чем служебные собаки отличаются от домашних?

Исследования показывают, что служебные собаки более независимы и склонны решать задачи самостоятельно. Домашние же делают ставку на социальные навыки — обращаются за помощью к людям. Это различие объясняется обучением, но точные механизмы пока неизвестны.

Если у вашей собаки служебный характер

Если у собаки есть задатки рабочей, а реализовать их негде, это может привести к стрессу. Решение — предложить собаке хобби:

  • Курсинг: имитация охоты на механического зайца.
  • Ноузворк: поиск по запаху.
  • Управление стадом: курсы для пастушьих собак.

Условия для благополучия служебных собак

Чтобы собаки эффективно работали и чувствовали себя счастливыми, необходимо:

  1. Питание и вода: важны для предотвращения обезвоживания и поддержания энергии.
  2. Сон и отдых: особенно для собак, от которых зависят жизни людей.
  3. Игры и прогулки: возможность оставаться собакой, а не только работником.
  4. Внимание человека: заботливое отношение партнёра помогает собаке оставаться здоровой и счастливой.

Уточнения

Собака-поводырь — специально обученная собака, которая может помогать незрячим и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Авто
Как ускорить прогрев двигателя в мороз Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Последние материалы
Простая, но безумно вкусная намазка для сэндвичей выручит, если срочно нужно что-то к чаю
Как сделать балкон в однокомнатной квартире полезным и стильным пространством?
Три сорта томатов, которые удивят вас своим насыщенным сладким вкусом
Ранняя Земля могла быть менее враждебной, чем считалось ранее
Оскар Пиастри выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара "Формулы-1"
Стюардесса рассказала о самом назойливом и глупом вопросе пассажиров
Природная защита: как растения могут помочь в борьбе с мухами
Как правильно ухаживать за волосами, чтобы вернуть им блеск
Слабый рубль принесёт выгоду бюджету и экспортерам
Внедорожный мотоцикл разработали для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.