Гигиена ротовой полости у собак: когда без профессионала не обойтись

3:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос ухода за зубами у собак зачастую оказывается недооцененным. Исследования показывают, что у 85% собак к 3 годам появляются проблемы с зубами, однако только 43% владельцев осведомлены об этом. Как определить, что у питомца болят зубы? Как выбрать клинику для санации ротовой полости? И как подготовить собаку к процедуре? Разбираемся в этих вопросах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака у ветеринара

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Если у вашей собаки наблюдаются следующие признаки, это повод проконсультироваться с ветеринаром:

Собака жуёт только одной стороной.

Отказывается от твёрдой пищи.

Не даёт дотронуться до морды.

Перестала играть с любимыми игрушками.

Трёт морду лапами или наблюдается повышенное слюноотделение.

Профессиональная гигиена ротовой полости

Чистка зубов дома отличается от профессиональной ультразвуковой санации. Последняя включает полный осмотр ротовой полости под наркозом, дентальный рентген, пародонтальную пробу и, при необходимости, удаление зубов. Такая процедура помогает не только устранить налёт, но и выявить скрытые патологии.

Важно: Сама процедура проводится под общим наркозом, чтобы минимизировать боль и стресс для собаки.

Как понять, что вашей собаке нужна санация?

Единственный способ узнать, нужна ли ультразвуковая санация, — записаться на консультацию к ветеринару-стоматологу. Возраст собаки не всегда играет ключевую роль: кому-то санация потребуется уже в год, а кому-то только в пять лет. Самостоятельно определить необходимость процедуры практически невозможно.

Как выбрать хорошего ветеринара?

При выборе клиники обратите внимание на следующие аспекты:

Наличие в клинике дентального рентгена и бор-машины. Работа стоматолога в паре с анестезиологом. Оборудование для наркоза (монитор, тонометр, кислородный концентратор и т. д.). Навыки врача: кроме удаления зубов, полезны знания в области эндодонтии и пародонтологии. Проводятся ли обследования перед наркозом? Если нет, стоит поискать другое место. На приёме оцените профессионализм врача: хороший специалист задаёт вопросы об особенностях собаки, даёт ей время освоиться в помещении и не проявляет излишнего физического контакта.

Подготовка к приёму

Чтобы визит к стоматологу прошёл гладко:

За неделю до приёма обеспечьте собаке спокойный режим — минимум стресса и новых впечатлений.

Берите с собой результаты предыдущих обследований.

Репетируйте осмотр зубов дома — учите собаку спокойно лежать на боку.

Подготовка к уз-санации

Перед наркозом собаке проводят УЗИ сердца и берут анализ крови. Вот как подготовить питомца к этим процедурам:

Для УЗИ:

Учите собаку ложиться на бок и оставаться в этом положении.

Используйте пустую бутылку с кремом, чтобы имитировать сканер УЗИ.

Для забора крови:

Учите собаку спокойно давать переднюю лапу.

Покажите собаке жужжащие предметы (например, бритву), чтобы она привыкла к шуму.

Во время ввода в наркоз оставайтесь рядом с собакой, чтобы минимизировать её стресс. Вернитесь к питомцу, как только она начнёт выходить из наркоза.

Уточнения

Ультразвуково́е иссле́дование (УЗИ), сонографи́я — неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн.

