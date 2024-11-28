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Кошка больше не будет бояться пылесоса, если делать так

1:09
Зоосфера

Что делать, если ваша кошка боится пылесоса

Чтобы ваша кошка не испугалась шума работающего пылесоса, вам потребуется время, чтобы приучить питомца к этому. Для этого нужно оставить кошку голодной. Через два часа после предполагаемого времени кормления, в самом дальнем от миски помещении, включите пылесос и оставьте оборудование включенным. 
 
Таким образом, кошка будет есть, потому что она очень голодна и привыкнет к шуму от пылесоса. Если есть возможность, сделайте пылесос потише, чтобы котенок понимал, что это не всегда громко и плохо. Похвалите и вознаградите его.

Котик
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM
Котик

Как еще можно отучить кошку бояться пылесоса

Для этого посадите кошку в переноску, перейдите в другую комнату и начните пылесосить там. Таким образом, кошка практически не будет чувствовать пылесос и слышать громкие звуки.

Проделав это несколько раз, начинайте постепенно приближаться к помещению с переноской, чтобы шум немного увеличился. Таким образом, животное  сможет со временем привыкнуть к этим громким звукам уборки.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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