Вой у собак: когда это норма, а когда повод для беспокойства

4:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вой — это один из способов коммуникации собак. Такое поведение может быть связано с генетической предрасположенностью, стрессом или проблемами со здоровьем.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака скучает

Разберём основные причины воя, способы устранения этого поведения и когда стоит обратиться за помощью к специалисту.

Основные причины, почему собака воет

Генетическая предрасположенность

Некоторые породы (хаски, маламуты, пастушьи собаки) склонны к вою из-за своих исторических особенностей. Это может быть естественным способом общения.

Реакция на звуки

Собаки обладают острым слухом, и ночной вой может быть вызван звуками, которые привлекли их внимание: лай других собак, шум машин или разговоры.

Стресс и тревога

Перемена обстановки, появление новых людей или питомцев, громкие события и отсутствие хозяина часто вызывают у собаки беспокойство, которое она выражает воем.

Боль или дискомфорт

Если собака воет и скулит, это может быть признаком травмы, воспаления внутренних органов или другой патологии.

Страх

Громкие звуки, незнакомые люди или необычные ситуации могут напугать собаку, что проявляется воем.

Одиночество

Если собака остаётся одна, особенно привыкнув к компании людей или других животных, она может начать выть.

Возрастные изменения

У пожилых собак возможны когнитивные нарушения, дезориентация или тревожность, особенно ночью.

Что делать, если собака воет

Посетите ветеринара

Убедитесь, что у собаки нет проблем со здоровьем. Боль, травмы или болезни могут быть причиной воя.

Обеспечьте физическую активность

Регулярные прогулки, активные игры и тренировочные занятия помогут собаке выплеснуть энергию и снизить тревожность.

Успокойте собаку

Создайте комфортное место для отдыха вдали от громких звуков. Это может быть уютная лежанка, будка или уголок с любимыми игрушками.

Не поощряйте вой

Игнорируйте поведение, если собака воет, чтобы привлечь внимание. Хвалите её, когда она ведёт себя спокойно.

Социализация и тренировки

Научите собаку командам, которые помогут контролировать её поведение, например, "Тихо" или "Молчи". Подкрепляйте правильное поведение лакомством.

Используйте отвлекающие средства

Игрушки, головоломки и успокаивающая музыка могут помочь собакам, которые воют из-за скуки или стресса.

Обратитесь к кинологу

Если проблема сохраняется, специалист по поведению животных поможет скорректировать поведение собаки.

Что делать, если собака внезапно начала выть

Определите причину

Обратите внимание на изменения в обстановке, поведение собаки и возможные источники стресса.

Исключите медицинские проблемы

Если помимо воя у собаки наблюдаются симптомы, такие как вялость, рвота или потеря аппетита, срочно обратитесь к ветеринару.

Проверьте состояние собаки

Осмотрите её на наличие травм, воспалений или других признаков боли.

Обеспечьте комфорт

Создайте для собаки безопасное и уютное место, где она сможет расслабиться.

Используйте успокаивающие средства

Феромонные диффузоры или натуральные успокаивающие добавки могут помочь в стрессовых ситуациях.

Постепенно приучайте собаку оставаться одной.

Начните с коротких периодов и увеличивайте время, пока собака не привыкнет.

Уменьшите шум

Попробуйте звукоизоляцию или включите белый шум, чтобы заглушить резкие звуки.

Собаки — очень чувствительные существа. Их вой может быть вызван как физиологическими, так и психологическими причинами.

Забота, регулярные прогулки, тренировки и внимание помогут вашему питомцу чувствовать себя лучше. А если проблема сохраняется, обращение к специалисту обеспечит вашей собаке здоровье и комфорт.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

