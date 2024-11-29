Мочекаменная болезнь у кошек: генетика или неправильное питание

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — одно из самых распространённых заболеваний мочевыделительной системы у кошек.
Это хроническое заболевание характеризуется образованием камней (уролитов) и песка (кристаллов) в мочевом пузыре, мочеиспускательном канале или почках. Если не лечить, оно может вызывать сильный дискомфорт, боль и серьёзные проблемы со здоровьем.
Рассмотрим основные причины болезни, её симптомы, методы лечения и профилактики.
Несбалансированное кормление
Рацион с высоким содержанием минералов (магния и фосфора), недостаточная калорийность или изменение pH мочи могут способствовать образованию камней.
Недостаток воды
Физиологически кошки склонны к концентрации мочи. Если питомец пьёт мало воды или питается сухим кормом, риск кристаллизации солей возрастает.
Лишний вес и малоподвижный образ жизни
Полные и малоподвижные кошки чаще страдают от уролитиаза. Активность снижает риск болезни.
Бактериальные инфекции
Инфекции мочевыводящих путей могут спровоцировать воспаление и образование камней.
Гормональные изменения
Кастрация и стерилизация могут влиять на метаболизм и активность, повышая риск мочекаменной болезни.
Генетическая предрасположенность
Некоторые породы (сиамские, бирманские, египетские мау) склонны к наследственным нарушениям обмена веществ, приводящим к образованию камней.
Медикаментозная терапия
Назначаются препараты для растворения камней, снятия боли, устранения воспаления и лечения инфекций.
Хирургическое вмешательство
В случае серьёзной обструкции (закупорки) мочевыводящих путей проводится цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) или уретростомия (расширение мочеиспускательного канала).
Диетотерапия
Для предотвращения образования новых камней и растворения струвитов (камней, состоящих из магния, аммония и фосфатов) назначаются специальные корма.
Мочекаменная болезнь требует внимательного отношения и своевременного лечения. Забота о питании, водном балансе и активности кошки может существенно снизить риск этого заболевания.
Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) - заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.
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