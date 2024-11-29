Мочекаменная болезнь у кошек: генетика или неправильное питание

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — одно из самых распространённых заболеваний мочевыделительной системы у кошек.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Это хроническое заболевание характеризуется образованием камней (уролитов) и песка (кристаллов) в мочевом пузыре, мочеиспускательном канале или почках. Если не лечить, оно может вызывать сильный дискомфорт, боль и серьёзные проблемы со здоровьем.

Рассмотрим основные причины болезни, её симптомы, методы лечения и профилактики.

Основные причины мочекаменной болезни

Несбалансированное кормление

Рацион с высоким содержанием минералов (магния и фосфора), недостаточная калорийность или изменение pH мочи могут способствовать образованию камней.

Недостаток воды

Физиологически кошки склонны к концентрации мочи. Если питомец пьёт мало воды или питается сухим кормом, риск кристаллизации солей возрастает.

Лишний вес и малоподвижный образ жизни

Полные и малоподвижные кошки чаще страдают от уролитиаза. Активность снижает риск болезни.

Бактериальные инфекции

Инфекции мочевыводящих путей могут спровоцировать воспаление и образование камней.

Гормональные изменения

Кастрация и стерилизация могут влиять на метаболизм и активность, повышая риск мочекаменной болезни.

Генетическая предрасположенность

Некоторые породы (сиамские, бирманские, египетские мау) склонны к наследственным нарушениям обмена веществ, приводящим к образованию камней.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание

Проблемы с мочеиспусканием : частое или болезненное мочеиспускание, наличие крови в моче, затруднения при мочеиспускании.

: частое или болезненное мочеиспускание, наличие крови в моче, затруднения при мочеиспускании. Изменение поведения : кошка долго сидит в лотке, мочится в неположенных местах, громко мяукает или облизывает паховую область.

: кошка долго сидит в лотке, мочится в неположенных местах, громко мяукает или облизывает паховую область. Общее ухудшение состояния: вялость, потеря аппетита, рвота.

Если вы заметили подобные симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.

Методы лечения

Медикаментозная терапия

Назначаются препараты для растворения камней, снятия боли, устранения воспаления и лечения инфекций.

Хирургическое вмешательство

В случае серьёзной обструкции (закупорки) мочевыводящих путей проводится цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) или уретростомия (расширение мочеиспускательного канала).

Диетотерапия

Для предотвращения образования новых камней и растворения струвитов (камней, состоящих из магния, аммония и фосфатов) назначаются специальные корма.

Профилактика

Обеспечьте кошке доступ к чистой воде , используйте фонтанчики или влажные корма.

, используйте фонтанчики или влажные корма. Регулярно посещайте ветеринара для профилактических осмотров.

для профилактических осмотров. Поддерживайте активность кошки , играйте с ней чаще.

, играйте с ней чаще. Выбирайте сбалансированный рацион, соответствующий потребностям вашего питомца.

Мочекаменная болезнь требует внимательного отношения и своевременного лечения. Забота о питании, водном балансе и активности кошки может существенно снизить риск этого заболевания.

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) - заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.

