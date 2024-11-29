Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки ремонта, которые стоят вам целое состояние
Признаки неисправностей, которые нельзя игнорировать
Этот проверенный способ поможет очистить унитаз – нужен всего лишь популярный напиток
YouTube попросил российских пользователей об одной вещи
Вместо праздного шатания: российских депутатов предложили отправить на СВО
В России предлагают использовать Пушкинскую карту для транспортных расходов
Сколько флаконов духов нужно для уверенности и гармонии
Старый смартфон может оказать неоценимую услугу вашему автомобилю
Lada и Changan в одном ряду: какие седаны выбрать до 1,7 млн рублей

Мочекаменная болезнь у кошек: генетика или неправильное питание

3:20
Зоосфера

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — одно из самых распространённых заболеваний мочевыделительной системы у кошек.

Кот
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Это хроническое заболевание характеризуется образованием камней (уролитов) и песка (кристаллов) в мочевом пузыре, мочеиспускательном канале или почках. Если не лечить, оно может вызывать сильный дискомфорт, боль и серьёзные проблемы со здоровьем.

Рассмотрим основные причины болезни, её симптомы, методы лечения и профилактики.

Основные причины мочекаменной болезни

Несбалансированное кормление

Рацион с высоким содержанием минералов (магния и фосфора), недостаточная калорийность или изменение pH мочи могут способствовать образованию камней.

Недостаток воды

Физиологически кошки склонны к концентрации мочи. Если питомец пьёт мало воды или питается сухим кормом, риск кристаллизации солей возрастает.

Лишний вес и малоподвижный образ жизни

Полные и малоподвижные кошки чаще страдают от уролитиаза. Активность снижает риск болезни.

Бактериальные инфекции

Инфекции мочевыводящих путей могут спровоцировать воспаление и образование камней.

Гормональные изменения

Кастрация и стерилизация могут влиять на метаболизм и активность, повышая риск мочекаменной болезни.

Генетическая предрасположенность

Некоторые породы (сиамские, бирманские, египетские мау) склонны к наследственным нарушениям обмена веществ, приводящим к образованию камней.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание

  • Проблемы с мочеиспусканием: частое или болезненное мочеиспускание, наличие крови в моче, затруднения при мочеиспускании.
  • Изменение поведения: кошка долго сидит в лотке, мочится в неположенных местах, громко мяукает или облизывает паховую область.
  • Общее ухудшение состояния: вялость, потеря аппетита, рвота.
    Если вы заметили подобные симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.

Методы лечения

Медикаментозная терапия

Назначаются препараты для растворения камней, снятия боли, устранения воспаления и лечения инфекций.

Хирургическое вмешательство

В случае серьёзной обструкции (закупорки) мочевыводящих путей проводится цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) или уретростомия (расширение мочеиспускательного канала).

Диетотерапия

Для предотвращения образования новых камней и растворения струвитов (камней, состоящих из магния, аммония и фосфатов) назначаются специальные корма.

Профилактика

  • Обеспечьте кошке доступ к чистой воде, используйте фонтанчики или влажные корма.
  • Регулярно посещайте ветеринара для профилактических осмотров.
  • Поддерживайте активность кошки, играйте с ней чаще.
  • Выбирайте сбалансированный рацион, соответствующий потребностям вашего питомца.

Мочекаменная болезнь требует внимательного отношения и своевременного лечения. Забота о питании, водном балансе и активности кошки может существенно снизить риск этого заболевания.

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) - заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников Новая Земля — самый северный и холодный форпост России Сергей Лебедев
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Ошибки ремонта, которые стоят вам целое состояние
Признаки неисправностей, которые нельзя игнорировать
Мочекаменная болезнь у кошек: генетика или неправильное питание
Этот проверенный способ поможет очистить унитаз – нужен всего лишь популярный напиток
YouTube попросил российских пользователей об одной вещи
Вместо праздного шатания: российских депутатов предложили отправить на СВО
В России предлагают использовать Пушкинскую карту для транспортных расходов
Сколько флаконов духов нужно для уверенности и гармонии
Старый смартфон может оказать неоценимую услугу вашему автомобилю
Lada и Changan в одном ряду: какие седаны выбрать до 1,7 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.