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Что нужно знать об одежде для собак: разбор материалов и размеров

4:12
Зоосфера

Щенки, особенно в первые месяцы жизни, нуждаются в особой заботе. Один из главных вопросов, который встает перед владельцами: нужна ли собакам одежда?

Женщина кормит мопса маффином
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина кормит мопса маффином

Врачи, кинологи и заводчики до сих пор не пришли к единому мнению, оставляя это решение на усмотрение владельцев. Разберем, когда одежда может быть необходима, как выбрать подходящий вариант и ухаживать за ним.

Когда щенку действительно нужна одежда

Считается, что собачья шерсть достаточно защищает питомца от холода и жары. Но реальность такова, что многие породы уже давно утратили естественные защитные механизмы. Особенно это касается декоративных, короткошерстных и бесшерстных собак.

Щенки же в силу своего возраста и слабого иммунитета более подвержены внешним воздействиям.

  • Зимой. Даже при умеренных холодах щенки мерзнут из-за неразвитого шерстного покрова. Температура ниже –10 °С становится для них особенно опасной.
  • Летом. В жару малыши могут получить солнечные ожоги или тепловой удар, особенно если речь идет о бесшерстных породах.

Одежда может не только согреть в холодное время года, но и защитить от грязи, влаги и уличных реагентов.

Как выбрать комбинезон: размер и удобство

Щенок в одежде должен чувствовать себя комфортно, без ограничений движений. Перед покупкой обязательно снимите следующие мерки:

  • Длина спины. Измерьте расстояние от холки до основания хвоста. Щенок должен стоять прямо.
  • Обхват шеи. Меряется в самой широкой части шеи. Горловина одежды должна быть свободной.
  • Обхват груди. Замерьте окружность сразу за передними лапами, добавив 3–5 см для свободы движений.

Лучший вариант — примерка. Многие магазины позволяют надеть одежду на щенка перед покупкой, чтобы убедиться в правильности выбора.

Материалы для разной погоды

Универсальной одежды на все случаи жизни не существует. Важно учитывать погоду:

  • 0…–10 °С. Куртки или комбинезоны без подкладки для защиты от грязи и влаги.
  • –10…–20 °С. Модели с подкладкой. Чем тоньше шерсть щенка, тем теплее должна быть одежда.
  • –20 °С и ниже. Комбинезоны с толстым утеплителем или дополнительным свитером под низ.
  • Лето. Хлопковые костюмы защитят от солнца и укусов насекомых.
    Выбирайте качественные материалы, для защиты от воды и грязи. Подкладка из флиса или синтепона обеспечит комфорт в холодную погоду.

Как ухаживать за одеждой

Правильный уход продлит срок службы одежды:

  • После прогулок протирайте комбинезон влажной тряпкой.
  • При сильных загрязнениях используйте мягкое мыло или деликатный порошок.
  • Стирайте вручную при температуре +30…+40 °С. Сушите в расправленном виде вдали от батарей.
  • Избегайте агрессивной химии, чтобы не повредить ткани и наполнители.

Почему одежда важна для здоровья щенка

Комбинезон — это не просто аксессуар. Он помогает:

  • Защитить здоровье. Щенок не переохладится зимой и не перегреется летом.
  • Сохранить шерсть. Одежда защищает от грязи, колтунов и агрессивных реагентов.
  • Сделать прогулки комфортными. Щенок быстрее привыкнет к прогулкам, если ему будет тепло и удобно.

Комфорт зависит от правильного выбора размера и материалов. Дайте щенку время привыкнуть к новой одежде, не заставляйте его силой. Постепенное привыкание поможет малышу полюбить свои наряды.

Одевая щенка по погоде, вы заботитесь о его здоровье и комфорте, а значит, прогулки будут радостью и для вас, и для вашего пушистого друга.

Уточнения

Оде́жда - изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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