Почему миска рядом с едой может быть кошачьим кошмаром

Каждая кошка нуждается в определённом количестве жидкости. Средняя норма составляет около 50 граммов воды на 1 килограмм веса в сутки, а в жару это количество возрастает.
Очень важно, чтобы вода была всегда доступной, свежей и чистой. Регулярная замена воды помогает избежать её загрязнения, делая её более привлекательной для питомца.
Кошки привередливы не только к качеству воды, но и к её подаче. Проточная вода кажется им более свежей, поэтому многие питомцы предпочитают пить из крана или фонтанчиков. Это также связано с тем, что кошки не любят, когда их усы касаются поверхности воды в миске, что вызывает дискомфорт.
Часто кошки отказываются пить из миски, расположенной рядом с кормушкой.
Причины:
Ветеринары советуют использовать миски из стекла, керамики или металла. Пластиковые миски негигиеничны: на них быстро появляются царапины, где размножаются бактерии. Кроме того, кошки предпочитают пить из широкой и глубокой миски, которая обеспечивает комфорт во время питья.
Миска - глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда.
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