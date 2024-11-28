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Почему миска рядом с едой может быть кошачьим кошмаром

1:34
Зоосфера

Каждая кошка нуждается в определённом количестве жидкости. Средняя норма составляет около 50 граммов воды на 1 килограмм веса в сутки, а в жару это количество возрастает.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Очень важно, чтобы вода была всегда доступной, свежей и чистой. Регулярная замена воды помогает избежать её загрязнения, делая её более привлекательной для питомца.

Почему кошки выбирают воду из-под крана

Кошки привередливы не только к качеству воды, но и к её подаче. Проточная вода кажется им более свежей, поэтому многие питомцы предпочитают пить из крана или фонтанчиков. Это также связано с тем, что кошки не любят, когда их усы касаются поверхности воды в миске, что вызывает дискомфорт.

 
Ошибки при размещении миски

Часто кошки отказываются пить из миски, расположенной рядом с кормушкой.

Причины:

  • Остатки пищи могут попадать в воду, делая её непривлекательной.
  • Кошки брезгливы и избегают пить воду, которая может быть загрязнена.
  • Лучше размещать миску в отдельном месте, подальше от кормушки.

Какая посуда лучше для воды

Ветеринары советуют использовать миски из стекла, керамики или металла. Пластиковые миски негигиеничны: на них быстро появляются царапины, где размножаются бактерии. Кроме того, кошки предпочитают пить из широкой и глубокой миски, которая обеспечивает комфорт во время питья.

Уточнения

Миска - глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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