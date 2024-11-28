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Кошачья привычка: как отучить пушистого прыгать на стол

2:40
Зоосфера

Кошки обладают природным инстинктом забираться на возвышенности. В дикой природе это помогает им избегать опасностей, охотиться на птиц и осматривать местность.

Язык кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Язык кошки

Дома этот инстинкт остается, и вместо деревьев кошки выбирают столы и кухонные столешницы. Часто животных привлекает запах еды, оставленной на столе. А если кошке холодно, она стремится найти теплое место, которым нередко становится поверхность кухонного стола — идеальное место для отдыха или сна.

Как отучить кошку забираться на стол

Лишить надежной опоры

Для этого вам понадобится легкий пластиковый поднос или разделочная доска. Поставьте ее так, чтобы край нависал над полом, а на противоположный конец положите небьющуюся посуду с небольшим количеством воды.

Когда кошка попытается забраться на стол, конструкция опрокинется, посуда упадет, а вода обрызгает животное. Такой опыт вряд ли захочется повторить.

Двусторонний скотч

Используйте двустороннюю клейкую ленту, приклеив ее на поверхность столешницы. Кошки крайне не любят липкие ощущения на лапах, поэтому быстро поймут, что стол — не лучшее место для их прогулок.

Важно выбрать ленту, которая не повредит поверхность мебели и лапы питомца. В продаже есть специальные зооленты, которые подходят для таких целей.

Не оставлять еду на столе

Чтобы кошка не видела смысла прыгать на стол, не оставляйте на нем еду. Это снизит её интерес к столешнице. Убедитесь, что кошка сыта и всегда имеет доступ к корму в миске.

Коврик для дрессировки

Специальные коврики с функцией легкой вибрации или слабого статического разряда помогут отучить кошку от вредной привычки. Устройства работают на батарейках и продаются на маркетплейсах. Как только кошка попробует забраться на стол, она столкнется с легким, но неприятным воздействием, что отобьет у нее желание повторять это.

Фольга

Застелите столешницу алюминиевой фольгой. Лапы кошки будут скользить по поверхности, издавая резкие звуки, а когти могут прилипать. Это доставит питомцу дискомфорт и сделает столешницу непривлекательной.

Коврик с закругленными шипами

Коврики с мягкими шипами используются для защиты горшков с растениями и мебели. Они безопасны для лап кошки, но создают неприятные ощущения. Закрепите коврик скотчем на поверхности стола, и кошка вскоре откажется от попыток забираться туда.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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