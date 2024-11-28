Что делать, если собака постоянно просит еду? Действуйте так

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собака постоянно просит еду

Например, такое поведение питомца может свидетельствовать о том, что собака может бояться голодать. Нейрогормональные нарушения также могут влиять на чувство голода, например, депрессия, неврозы, хронические стрессы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC0 Кокер-спаниель

Еще одна распространенная причина постоянного голода заключается в том, что пища может быть не подходящей для собаки. Она либо плохо усваивается, либо недостаточно питательна для животного.

Это также может быть в пределах нормы, так как у собак от природы короткий пищеварительный тракт и высокая кислотность желудка. Все это способствует более быстрому перевариванию пищи и более частому чувству голода.

Что делать, если собака постоянно просит кушать

Проверьте здоровье вашего питомца и пищевую ценность корма. Придерживайтесь диеты вашей собаки, если она необходима, и не поддавайтесь на уловки. Ваша собака может быть умнее, чем вы думаете, и выпрашивать лакомства. Игнорируйте попрошайничество. Если у вашего питомца уже есть привычка просить объедки, вы должны игнорировать это и отучить собаку от такого поведения. Используйте команду "место" или отвлеките внимание собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



