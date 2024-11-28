Правда о золотых рыбках: они умнее, чем вы думаете

Золотых рыбок часто считают одними из самых простых домашних питомцев, но отношение к ним порой оставляет желать лучшего.
Их могут забыть покормить, а при уборке аквариума даже отправить в раковину, словно это не живое существо. Многие оправдывают такое отношение мифом о том, что память золотых рыбок не превышает трёх секунд. Но правда ли это?
Исследования доказывают обратное.
Учёные из Израильского технологического института обучили рыб откликаться на подводный сигнал, который ассоциировался с кормлением. Даже спустя пять месяцев рыбы запомнили этот сигнал, когда их выпустили обратно в море.
Плимутский университет показал, что золотых рыбок можно обучить сложным действиям, например, нажатию на рычаг для получения еды.
Более того, рыбки научились подплывать к рычагу ровно перед временем кормления. Это свидетельствует о том, что у них есть способность к обучению и запоминанию на длительный срок.
Учёные из Королевского университета в Белфасте выяснили, что рыбки помнят неприятные события. Они избегают места, где испытывали боль от электрического удара, даже спустя сутки.
Эти открытия разрушают миф о плохой памяти золотых рыбок и доказывают, что они куда умнее и чувствительнее, чем принято думать.
Кара́сь кита́йский или золота́я ры́бка (лат. Carassius auratus) — вид пресноводных лучепёрых рыб рода карасей. Её предок был одомашнен человеком ещё в VII веке нашей эры.
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