Правда о золотых рыбках: они умнее, чем вы думаете

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Золотых рыбок часто считают одними из самых простых домашних питомцев, но отношение к ним порой оставляет желать лучшего.

Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Золотые рыбки

Их могут забыть покормить, а при уборке аквариума даже отправить в раковину, словно это не живое существо. Многие оправдывают такое отношение мифом о том, что память золотых рыбок не превышает трёх секунд. Но правда ли это?

Исследования доказывают обратное.

Учёные из Израильского технологического института обучили рыб откликаться на подводный сигнал, который ассоциировался с кормлением. Даже спустя пять месяцев рыбы запомнили этот сигнал, когда их выпустили обратно в море.

Плимутский университет показал, что золотых рыбок можно обучить сложным действиям, например, нажатию на рычаг для получения еды.

Более того, рыбки научились подплывать к рычагу ровно перед временем кормления. Это свидетельствует о том, что у них есть способность к обучению и запоминанию на длительный срок.

Учёные из Королевского университета в Белфасте выяснили, что рыбки помнят неприятные события. Они избегают места, где испытывали боль от электрического удара, даже спустя сутки.

Эти открытия разрушают миф о плохой памяти золотых рыбок и доказывают, что они куда умнее и чувствительнее, чем принято думать.

Уточнения

Кара́сь кита́йский или золота́я ры́бка (лат. Carassius auratus) — вид пресноводных лучепёрых рыб рода карасей. Её предок был одомашнен человеком ещё в VII веке нашей эры.

