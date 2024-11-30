Когда пеленки необходимы: учим собаку ходить в туалет дома

Многие убеждены, что собаки должны справлять нужду только на улице, а использование пеленок — это исключительно для щенков. Однако пеленки могут стать полезным инструментом в самых разных ситуациях. Разберем, когда они действительно нужны, и как научить взрослую собаку ходить в туалет дома.
У щенков не развиты сфинктеры, и они не могут терпеть. Кроме того, у них отсутствует маркерное поведение: инстинктивная потребность выносить запах на улицу появляется только с половым созреванием.
У пожилых собак ослабевают мышцы сфинктера, что приводит к неконтролируемым случаям. Также в этом возрасте часто возникают заболевания, вызывающие недержание мочи.
Если собака нуждается в частых туалетных перерывах, а вы не можете каждый раз выходить на улицу, пеленки помогут решить проблему.
Вы можете оставить одну качественную прогулку в день, когда собака получает физическую и умственную нагрузку, а остальное время она может пользоваться пеленками.
Собаки выходят на улицу не только ради туалета. На прогулке они:
Даже если собака приучена к пеленкам, ей необходимо гулять хотя бы раз в день.
Для взрослой собаки, у которой сформировалось маркерное поведение, переход к пеленкам может быть сложным, но реалистичным. Вот пошаговое руководство:
Пеленки — это не замена прогулкам, а помощь в специфических ситуациях. Правильный подход, терпение и поощрение помогут собаке освоить новый навык без лишнего стресса.
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