Когда пеленки необходимы: учим собаку ходить в туалет дома

3:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие убеждены, что собаки должны справлять нужду только на улице, а использование пеленок — это исключительно для щенков. Однако пеленки могут стать полезным инструментом в самых разных ситуациях. Разберем, когда они действительно нужны, и как научить взрослую собаку ходить в туалет дома.

Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Когда пеленки нужны

Щенки

У щенков не развиты сфинктеры, и они не могут терпеть. Кроме того, у них отсутствует маркерное поведение: инстинктивная потребность выносить запах на улицу появляется только с половым созреванием.

Возрастные собаки

У пожилых собак ослабевают мышцы сфинктера, что приводит к неконтролируемым случаям. Также в этом возрасте часто возникают заболевания, вызывающие недержание мочи.

Ограниченные прогулки

Если собака нуждается в частых туалетных перерывах, а вы не можете каждый раз выходить на улицу, пеленки помогут решить проблему.

Особые ситуации

Страх улицы. На время коррекции этого поведения количество прогулок можно сократить, подстраховавшись пеленками.

Заболевания. Если собаке тяжело ходить из-за болезни, пеленки облегчат ей жизнь.

Для удобства

Вы можете оставить одну качественную прогулку в день, когда собака получает физическую и умственную нагрузку, а остальное время она может пользоваться пеленками.

Пеленки не заменяют прогулки

Собаки выходят на улицу не только ради туалета. На прогулке они:

Изучают территорию.

Общаются с сородичами.

Оставляют метки.

Получают физическую активность.

Решают когнитивные задачи.

Даже если собака приучена к пеленкам, ей необходимо гулять хотя бы раз в день.

Как приучить взрослую собаку к пеленкам

Для взрослой собаки, у которой сформировалось маркерное поведение, переход к пеленкам может быть сложным, но реалистичным. Вот пошаговое руководство:

Покройте пол пеленками. Постелите пеленки на всю доступную площадь, чтобы собака не могла промахнуться. Для кобелей можно использовать лотки со столбиками или стенками. Хвалите за взаимодействие с пеленкой. Посмотрела на пеленку? Молодец! Понюхала? Умница! Встала лапами? Держи лакомство! Главное, не ругайте собаку, даже если она случайно порвет пеленку. Оставьте запах. Собаки ориентируются на запахи. Оставьте пеленку с запахом мочи. Если дома все пеленки чистые, вы можете принести одну с улицы, смочив её во время прогулки. Не вмешивайтесь в процесс. Писать дома — стресс для собаки. Не прерывайте её, не отвлекайте. Хвалите питомца только после того, как он закончил.

Чего нельзя делать

Не отменяйте прогулки. Если у собаки нет выбора, она будет чувствовать сильный дискомфорт, а стресс только усугубится.

Не наказывайте за ошибки. Ругать собаку за промахи — значит, сделать процесс приучения ещё сложнее.

Вывод

Пеленки — это не замена прогулкам, а помощь в специфических ситуациях. Правильный подход, терпение и поощрение помогут собаке освоить новый навык без лишнего стресса.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

