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Когда пеленки необходимы: учим собаку ходить в туалет дома

3:28
Зоосфера

Многие убеждены, что собаки должны справлять нужду только на улице, а использование пеленок — это исключительно для щенков. Однако пеленки могут стать полезным инструментом в самых разных ситуациях. Разберем, когда они действительно нужны, и как научить взрослую собаку ходить в туалет дома.

Собака
Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Когда пеленки нужны

Щенки

У щенков не развиты сфинктеры, и они не могут терпеть. Кроме того, у них отсутствует маркерное поведение: инстинктивная потребность выносить запах на улицу появляется только с половым созреванием.

Возрастные собаки

У пожилых собак ослабевают мышцы сфинктера, что приводит к неконтролируемым случаям. Также в этом возрасте часто возникают заболевания, вызывающие недержание мочи.

Ограниченные прогулки

Если собака нуждается в частых туалетных перерывах, а вы не можете каждый раз выходить на улицу, пеленки помогут решить проблему.

Особые ситуации

  • Страх улицы. На время коррекции этого поведения количество прогулок можно сократить, подстраховавшись пеленками.
  • Заболевания. Если собаке тяжело ходить из-за болезни, пеленки облегчат ей жизнь.

Для удобства

Вы можете оставить одну качественную прогулку в день, когда собака получает физическую и умственную нагрузку, а остальное время она может пользоваться пеленками.

Пеленки не заменяют прогулки

Собаки выходят на улицу не только ради туалета. На прогулке они:

  • Изучают территорию.
  • Общаются с сородичами.
  • Оставляют метки.
  • Получают физическую активность.
  • Решают когнитивные задачи.

Даже если собака приучена к пеленкам, ей необходимо гулять хотя бы раз в день.

Как приучить взрослую собаку к пеленкам

Для взрослой собаки, у которой сформировалось маркерное поведение, переход к пеленкам может быть сложным, но реалистичным. Вот пошаговое руководство:

  1. Покройте пол пеленками.
  2. Постелите пеленки на всю доступную площадь, чтобы собака не могла промахнуться. Для кобелей можно использовать лотки со столбиками или стенками.
  3. Хвалите за взаимодействие с пеленкой. Посмотрела на пеленку? Молодец! Понюхала? Умница! Встала лапами? Держи лакомство! Главное, не ругайте собаку, даже если она случайно порвет пеленку.
  4. Оставьте запах. Собаки ориентируются на запахи. Оставьте пеленку с запахом мочи. Если дома все пеленки чистые, вы можете принести одну с улицы, смочив её во время прогулки.
  5. Не вмешивайтесь в процесс. Писать дома — стресс для собаки. Не прерывайте её, не отвлекайте. Хвалите питомца только после того, как он закончил.

Чего нельзя делать

  • Не отменяйте прогулки. Если у собаки нет выбора, она будет чувствовать сильный дискомфорт, а стресс только усугубится.
  • Не наказывайте за ошибки. Ругать собаку за промахи — значит, сделать процесс приучения ещё сложнее.

Вывод

Пеленки — это не замена прогулкам, а помощь в специфических ситуациях. Правильный подход, терпение и поощрение помогут собаке освоить новый навык без лишнего стресса.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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