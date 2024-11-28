Тревожная судьба суматранских орангутанов: почему их осталось так мало

Популяция суматранских орангутанов стремительно сокращается.
Эти умные и социальные приматы, обитающие в тропических лесах Индонезии, сталкиваются с серьёзными угрозами: утрата среды обитания из-за вырубки лесов и незаконная торговля.
Из-за уничтожения их природных мест обитания осталось менее 14 тысяч особей.
Характеристики и поведение
Суматранские орангутаны (Pongo abelii) — крупнейшие древесные приматы, известные своей силой и ловкостью.
Их длинные руки позволяют с лёгкостью передвигаться по деревьям, а сильные пальцы — крепко хвататься за ветки.
Несмотря на одиночный образ жизни, самки заботятся о детёнышах до 6-7 лет, обеспечивая их выживание.
Проблемы и угрозы
Основные причины сокращения популяции включают:
Усилия по сохранению
Программы спасения направлены на создание охраняемых территорий, таких как национальный парк Букит-Тигапулух, и возвращение орангутанов, спасённых из неволи, в дикую природу.
Организации борются с браконьерством и выступают за устойчивое производство пальмового масла, чтобы минимизировать вырубку лесов.
Орангута́ны (орангута́нги, малайск. orang utan — лесной человек, лат. Pongo) — род древесных человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК. Ранее орангутаны обитали по всей Юго-Восточной Азии, а в наши дни только на Калимантане и Суматре.
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