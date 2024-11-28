Тревожная судьба суматранских орангутанов: почему их осталось так мало

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Популяция суматранских орангутанов стремительно сокращается.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Орангутан

Эти умные и социальные приматы, обитающие в тропических лесах Индонезии, сталкиваются с серьёзными угрозами: утрата среды обитания из-за вырубки лесов и незаконная торговля.

Из-за уничтожения их природных мест обитания осталось менее 14 тысяч особей.

Характеристики и поведение

Суматранские орангутаны (Pongo abelii) — крупнейшие древесные приматы, известные своей силой и ловкостью.

Их длинные руки позволяют с лёгкостью передвигаться по деревьям, а сильные пальцы — крепко хвататься за ветки.

Несмотря на одиночный образ жизни, самки заботятся о детёнышах до 6-7 лет, обеспечивая их выживание.

Проблемы и угрозы

Основные причины сокращения популяции включают:

Утрата среды обитания. Плантации масличных пальм уничтожают тропические леса, что сокращает ареал вида. За последние 20 лет их среда обитания уменьшилась на 80%.

Незаконная торговля. Детёныши часто становятся "домашними питомцами", а взрослые обезьяны — объектами охоты.

Низкая репродуктивная способность. Самки рожают раз в восемь лет, что замедляет восстановление популяции.

Усилия по сохранению

Программы спасения направлены на создание охраняемых территорий, таких как национальный парк Букит-Тигапулух, и возвращение орангутанов, спасённых из неволи, в дикую природу.

Организации борются с браконьерством и выступают за устойчивое производство пальмового масла, чтобы минимизировать вырубку лесов.

Уточнения

Орангута́ны (орангута́нги, малайск. orang utan — лесной человек, лат. Pongo) — род древесных человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК. Ранее орангутаны обитали по всей Юго-Восточной Азии, а в наши дни только на Калимантане и Суматре.

