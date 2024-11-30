Как отучить щенка кусаться: три простых метода для владельцев

Кусание для щенка — естественное поведение, которое помогает ему исследовать мир, играть и общаться. Однако важно научить питомца контролировать укусы, чтобы избежать неприятностей в будущем. В статье мы расскажем, почему щенки кусаются, как отучить их от этой привычки и когда стоит обратиться за помощью к специалистам.
Проблемы со здоровьем
Когда у щенка режутся зубы, он испытывает боль. Укусы помогают снять дискомфорт. В такой ситуации используйте специальные игрушки, выделяющие обезболивающие вещества, или гели для десен, например, холисал.
Изучение мира
Щенки пробуют на зуб всё, что их окружает, чтобы понять текстуры, формы и свойства предметов. Это важный этап их развития.
Игра
Через кусание щенки учатся имитировать поведение взрослых собак. Если не играть с ними, питомцы могут сами находить способы развлечься, включая кусание.
Общение
В играх с сородичами щенки получают обратную связь: если укус слишком сильный, другая собака подаст знак или ответит. Так они учатся контролировать силу укуса.
Перевозбуждение
Щенки, которые слишком разыгрались, могут случайно прикусить сильнее. В таком состоянии они плохо обучаются и не запоминают новые команды.
Негативные последствия наказания
Грубость или резкие запреты не помогут — собака может начать кусаться ещё больше. Контролируйте свои эмоции.
1. Контролируйте игры
Если щенок начинает перевозбуждаться и кусаться, сделайте паузу. После успокоения возобновите игру или замените себя на игрушку.
2. Сигнализируйте о боли
Если щенок кусает слишком сильно, громко скажите "Ай!" и остановите игру на несколько секунд. После этого возобновите более спокойное занятие.
3. Используйте физическую преграду
Если щенок не успокаивается, поставьте перед собой барьер: картонку, ракетку или книгу, чтобы он не мог вас достать.
Если щенок постоянно перевозбуждён, кусает не только вас, но и воздух, или демонстрирует признаки агрессии, это повод обратиться к ветеринарному неврологу или специалисту по поведению собак. Это может быть симптомом серьёзных нарушений.
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