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Как отучить щенка кусаться: три простых метода для владельцев

3:16
Зоосфера

Кусание для щенка — естественное поведение, которое помогает ему исследовать мир, играть и общаться. Однако важно научить питомца контролировать укусы, чтобы избежать неприятностей в будущем. В статье мы расскажем, почему щенки кусаются, как отучить их от этой привычки и когда стоит обратиться за помощью к специалистам.

Рука хозяина в пасти у собаки
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рука хозяина в пасти у собаки

Почему щенки кусаются?

Проблемы со здоровьем
Когда у щенка режутся зубы, он испытывает боль. Укусы помогают снять дискомфорт. В такой ситуации используйте специальные игрушки, выделяющие обезболивающие вещества, или гели для десен, например, холисал.

Изучение мира
Щенки пробуют на зуб всё, что их окружает, чтобы понять текстуры, формы и свойства предметов. Это важный этап их развития.

Игра
Через кусание щенки учатся имитировать поведение взрослых собак. Если не играть с ними, питомцы могут сами находить способы развлечься, включая кусание.

Общение
В играх с сородичами щенки получают обратную связь: если укус слишком сильный, другая собака подаст знак или ответит. Так они учатся контролировать силу укуса.

Что важно знать перед обучением?

  1. Игра — не агрессия. Если щенок кусает во время игры, это не значит, что он агрессивен.
  2. Острые зубы — временная проблема. Если вам больно из-за зубов щенка, но его укусы не агрессивны, дождитесь окончания смены зубов.
  3. Правильная игрушка. Если щенок промахивается и кусает вас вместо игрушки, выберите более крупный предмет.
  4. Игра рукой не закрепляет привычку кусать. Напротив, это помогает щенку понять допустимые границы.

Как щенок воспринимает своё состояние?

Перевозбуждение
Щенки, которые слишком разыгрались, могут случайно прикусить сильнее. В таком состоянии они плохо обучаются и не запоминают новые команды.

Негативные последствия наказания
Грубость или резкие запреты не помогут — собака может начать кусаться ещё больше. Контролируйте свои эмоции.

Как отучить щенка кусаться? Три простых метода

1. Контролируйте игры
Если щенок начинает перевозбуждаться и кусаться, сделайте паузу. После успокоения возобновите игру или замените себя на игрушку.

2. Сигнализируйте о боли
Если щенок кусает слишком сильно, громко скажите "Ай!" и остановите игру на несколько секунд. После этого возобновите более спокойное занятие.

3. Используйте физическую преграду
Если щенок не успокаивается, поставьте перед собой барьер: картонку, ракетку или книгу, чтобы он не мог вас достать.

Когда обратиться за помощью?

Если щенок постоянно перевозбуждён, кусает не только вас, но и воздух, или демонстрирует признаки агрессии, это повод обратиться к ветеринарному неврологу или специалисту по поведению собак. Это может быть симптомом серьёзных нарушений.

Уточнения

Невроло́гия — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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