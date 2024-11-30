Ошибки при натуральном кормлении собак: что нужно знать

Многие владельцы собак, предпочитающие натуральное питание, задумываются о том, какой вид мяса лучше всего подходит их питомцу. Если у собаки нет пищевой аллергии, она может есть практически любой вид мяса. Однако важно помнить о необходимости сбалансированного рациона.
На территории большинства стран собакам можно давать следующие виды мяса:
При выборе важно отдавать предпочтение нежирным кускам. Чрезмерное содержание жира может ухудшить пищеварение собаки и привести к заболеваниям ЖКТ.
Совет: Покупайте мясо только у проверенных продавцов, которые могут предоставить ветеринарные свидетельства и сертификаты на продукцию.
Не рекомендуется кормить собаку исключительно вырезкой. Её лучше чередовать с филе и субпродуктами, богатыми микроэлементами и ферментами. К субпродуктам относятся:
Субпродукты способствуют улучшению пищеварения и являются источником необходимых для здоровья веществ.
Говядина
Для собак более полезны куски, содержащие хрящи, плёнки, жилы и сосуды. Такое мясо богато полезными веществами и превосходит по питательности вырезку.
Баранина
Этот вид мяса содержит меньше жира и холестерина по сравнению с другими и часто используется в гипоаллергенных кормах. Баранина особенно подходит собакам, склонным к аллергическим реакциям.
Куриное мясо — один из самых распространённых продуктов в рационе собак. Оно доступно, стоит недорого, и собаки едят его с удовольствием. Однако делать рацион исключительно из курятины не стоит. Постоянное употребление этого мяса может привести к аллергии. Альтернативой может стать индюшатина — она богаче по составу и легче усваивается.
Крольчатина содержит большое количество витаминов и минеральных веществ, а также отличается низким содержанием жира. Это идеальный вариант для собак, которые нуждаются в низкокалорийном питании. Однако крольчатина противопоказана питомцам с заболеваниями почек, так как в процессе её переваривания образуется мочевая кислота, которая может плохо выводиться из организма.
Мясо для собак можно давать как сырым, так и отварным. Главное — убедиться в качестве продукта. Если мясо сырое, оно должно быть свежим и проверенным на отсутствие паразитов. Варёное мясо безопаснее, но теряет часть полезных веществ при приготовлении.
Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.