Ошибки при натуральном кормлении собак: что нужно знать

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак, предпочитающие натуральное питание, задумываются о том, какой вид мяса лучше всего подходит их питомцу. Если у собаки нет пищевой аллергии, она может есть практически любой вид мяса. Однако важно помнить о необходимости сбалансированного рациона.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щенок шарпея с куском мяса

Как выбрать мясо для собаки?

На территории большинства стран собакам можно давать следующие виды мяса:

баранину;

говядину;

конину;

крольчатину;

оленину;

птицу;

свинину.

При выборе важно отдавать предпочтение нежирным кускам. Чрезмерное содержание жира может ухудшить пищеварение собаки и привести к заболеваниям ЖКТ.

Совет: Покупайте мясо только у проверенных продавцов, которые могут предоставить ветеринарные свидетельства и сертификаты на продукцию.

Субпродукты: полезное дополнение к рациону

Не рекомендуется кормить собаку исключительно вырезкой. Её лучше чередовать с филе и субпродуктами, богатыми микроэлементами и ферментами. К субпродуктам относятся:

говяжьи лёгкие;

печень;

потроха;

рубец.

Субпродукты способствуют улучшению пищеварения и являются источником необходимых для здоровья веществ.

Говядина или баранина: что лучше?

Говядина

Для собак более полезны куски, содержащие хрящи, плёнки, жилы и сосуды. Такое мясо богато полезными веществами и превосходит по питательности вырезку.

Баранина

Этот вид мяса содержит меньше жира и холестерина по сравнению с другими и часто используется в гипоаллергенных кормах. Баранина особенно подходит собакам, склонным к аллергическим реакциям.

Птица: доступное и популярное мясо

Куриное мясо — один из самых распространённых продуктов в рационе собак. Оно доступно, стоит недорого, и собаки едят его с удовольствием. Однако делать рацион исключительно из курятины не стоит. Постоянное употребление этого мяса может привести к аллергии. Альтернативой может стать индюшатина — она богаче по составу и легче усваивается.

Крольчатина: низкокалорийный и полезный продукт

Крольчатина содержит большое количество витаминов и минеральных веществ, а также отличается низким содержанием жира. Это идеальный вариант для собак, которые нуждаются в низкокалорийном питании. Однако крольчатина противопоказана питомцам с заболеваниями почек, так как в процессе её переваривания образуется мочевая кислота, которая может плохо выводиться из организма.

Сырое или варёное: как подавать мясо?

Мясо для собак можно давать как сырым, так и отварным. Главное — убедиться в качестве продукта. Если мясо сырое, оно должно быть свежим и проверенным на отсутствие паразитов. Варёное мясо безопаснее, но теряет часть полезных веществ при приготовлении.

Уточнения

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

