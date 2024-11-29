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Что делать при встрече с бродячими собаками: советы экспертов

2:40
Зоосфера

Бездомные собаки остаются острой проблемой для большинства городов. Несмотря на существующие программы по отлову и стерилизации безнадзорных животных, полностью решить вопрос пока не удается. Чаще всего бродячие собаки обитают на окраинах города, но это не исключает возможной опасности для людей и их питомцев.

Молодая сука тувинской овчарки
Фото: commons.wikimedia.org by Ардан2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молодая сука тувинской овчарки

Как появляются бездомные собаки?

Виновниками появления безнадзорных животных зачастую становятся сами люди, которые, потеряв интерес или столкнувшись с трудностями, выбрасывают своих домашних питомцев на улицу. Такие собаки либо погибают, не справляясь с условиями жизни, либо присоединяются к уже существующим стаям.

В стаях собаки следуют своим природным инстинктам: они размножаются, защищают территорию и свои интересы, что со временем приводит к увеличению численности бездомных животных.

Поведение бездомных собак

Психически здоровая собака редко нападает на человека без причины. Перед атакой животное обычно подает предупредительные сигналы — рычит, скалится или лает. Однако человек, не зная правил поведения, может случайно спровоцировать агрессию, например, быстрыми движениями или криками.

Особую осторожность нужно проявлять при прогулках с питомцем вблизи мест обитания стай. Собаки могут вставать, внимательно наблюдать за нарушителем их территории и лаять. Такое поведение чаще всего не несет угрозы, но требует осмотрительности.

Как избежать конфликта с бродячими собаками

Главное правило при встрече с безнадзорными собаками — сохранять спокойствие. Животные остро чувствуют страх, который может спровоцировать их агрессию. Если вы находитесь на прогулке с собакой, держите ее рядом, сократите контакт с бездомными животными и продолжайте двигаться спокойно.

Запомните, чего делать нельзя:

  • Смотреть в глаза собакам. Такой взгляд воспринимается как вызов.
  • Убегать. Это активизирует охотничий инстинкт и может спровоцировать погоню.

Средства защиты:

  • Ультразвуковой отпугиватель. Это устройство издает звуки, неприятные для собак, но неразличимые для человека. Такой прибор поможет отогнать животных, не причиняя им вреда.
  • Выбор безопасных мест для прогулок. Планируйте маршрут так, чтобы избегать территорий, где часто обитают бродячие стаи.

Помните: спокойствие и подготовленность помогут избежать нежелательных столкновений.

Уточнения

Ультразвуковой отпугиватель генерирует волны высокой частоты и большой громкости.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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