Что делать при встрече с бродячими собаками: советы экспертов

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бездомные собаки остаются острой проблемой для большинства городов. Несмотря на существующие программы по отлову и стерилизации безнадзорных животных, полностью решить вопрос пока не удается. Чаще всего бродячие собаки обитают на окраинах города, но это не исключает возможной опасности для людей и их питомцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Ардан2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молодая сука тувинской овчарки

Как появляются бездомные собаки?

Виновниками появления безнадзорных животных зачастую становятся сами люди, которые, потеряв интерес или столкнувшись с трудностями, выбрасывают своих домашних питомцев на улицу. Такие собаки либо погибают, не справляясь с условиями жизни, либо присоединяются к уже существующим стаям.

В стаях собаки следуют своим природным инстинктам: они размножаются, защищают территорию и свои интересы, что со временем приводит к увеличению численности бездомных животных.

Поведение бездомных собак

Психически здоровая собака редко нападает на человека без причины. Перед атакой животное обычно подает предупредительные сигналы — рычит, скалится или лает. Однако человек, не зная правил поведения, может случайно спровоцировать агрессию, например, быстрыми движениями или криками.

Особую осторожность нужно проявлять при прогулках с питомцем вблизи мест обитания стай. Собаки могут вставать, внимательно наблюдать за нарушителем их территории и лаять. Такое поведение чаще всего не несет угрозы, но требует осмотрительности.

Как избежать конфликта с бродячими собаками

Главное правило при встрече с безнадзорными собаками — сохранять спокойствие. Животные остро чувствуют страх, который может спровоцировать их агрессию. Если вы находитесь на прогулке с собакой, держите ее рядом, сократите контакт с бездомными животными и продолжайте двигаться спокойно.

Запомните, чего делать нельзя:

Смотреть в глаза собакам. Такой взгляд воспринимается как вызов.

Убегать. Это активизирует охотничий инстинкт и может спровоцировать погоню.

Средства защиты:

Ультразвуковой отпугиватель. Это устройство издает звуки, неприятные для собак, но неразличимые для человека. Такой прибор поможет отогнать животных, не причиняя им вреда.

Выбор безопасных мест для прогулок. Планируйте маршрут так, чтобы избегать территорий, где часто обитают бродячие стаи.

Помните: спокойствие и подготовленность помогут избежать нежелательных столкновений.

Уточнения

Ультразвуковой отпугиватель генерирует волны высокой частоты и большой громкости.

