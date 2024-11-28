Собачий рацион: чего избегать, чтобы сохранить здоровье

3:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый любящий владелец собаки стремится заботиться о своём питомце и обеспечить его здоровым и сбалансированным питанием. Однако некоторые продукты, которые являются обычными для людей, могут быть опасными или даже смертельными для собак.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0 Зубы собаки

Алкоголь

Алкоголь токсичен для собак, даже в малых количествах. Он может вызвать рвоту, диарею, нарушение координации, угнетение центральной нервной системы, а в тяжёлых случаях — кому и смерть. Всегда держите спиртные напитки вне досягаемости вашего питомца.

Лук и чеснок

Лук, чеснок и другие растения из семейства луковых (например, шнитт-лук, лук-порей) могут вызывать повреждение красных кровяных клеток у собак, что может привести к анемии. Симптомы отравления могут проявляться через несколько дней: рвота, слабость и желтушность.

Шоколад

Шоколад содержит теобромин, который вредит собакам. Его токсичность зависит от типа шоколада — тёмный и горький шоколад особенно опасны. Симптомы отравления включают рвоту, диарею, учащённое сердцебиение и в тяжёлых случаях — судороги и смерть.

Кофе и кофеин

Кофеин также токсичен для собак. Чашка кофе или даже шоколадный напиток может вызвать у собаки возбуждение, учащённое сердцебиение, дрожь и в большинстве случаев привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Авокадо

Авокадо содержит персин, который может вызывать проблемы с сердцем и дыханием у собак, хотя проявления отравления у разных животных могут быть различными. Лучше избегать этого продукта в рационе вашего питомца.

Орехи

Некоторые орехи, такие как макадамия, представляют опасность для собак. Они могут вызвать слабость, депрессию, рвоту и дрожь. Орехи в целом, особенно солёные, также могут привести к проблемам с пищеварением.

Косточки и кости

Косточки — это не всегда безопасный лакомство. Кости могут раскалываться, что может привести к внутреннему повреждению, а мелкие косточки могут стать причиной удушья или повреждения кишечника.

Тесто и хлеб

Дрожжевое тесто, если его проглотить, может продолжать расти в желудке собаки и вызывать вздутие живота и в редких случаях разрыв желудка. В дополнение к этому, тесто может вызывать последствия, схожие с алкоголем.

Сладости и продукты с ксилитом

Сахаросодержащие продукты и сладости могут приводить к ожирению и другим проблемам со здоровьем, однако особо опасным является ксилит — искусственный заменитель сахара, который может привести к резкому снижению уровня сахара в крови и печёночной недостаточности. Симптомы отравления включают рвоту, дрожь и судороги.

Забота о здоровье вашего питомца включает не только регулярные ветеринарные осмотры, но и осведомлённость о том, какие продукты являются опасными. Избегайте давать собакам перечисленные выше продукты, чтобы защитить их здоровье и обеспечить долгую и счастливую жизнь. Если ваш питомец случайно проглотил что-то из списка, немедленно обращайтесь к ветеринару. Ваши знания и внимание могут уберечь вашего любимца от опасности!