Юрист объяснил, каких животных нельзя заводить в квартирах

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно законодательству России, содержание в жилых помещениях диких животных, таких как тигры, лисицы, рыси, тарантулы и другие виды из утвержденного правительственными органами списка, является запрещенным.

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Однако, как сообщил РИА Новости юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский, за нарушение данного запрета не предусмотрена никакая ответственность.

По словам Хаминского, в действующем законодательстве имеется лишь один запрет, который касается содержания диких животных, перечисленных в данном списке. Этот запрет был официально утвержден правительством Российской Федерации.

В данный список входят такие представители фауны, как тигр, лев, леопард, ягуар, а также разные виды змей, скорпионов и ядовитых пауков. Кроме того, в перечень включены и привычные нам виды, такие как обыкновенная лисица, волк и рысь. Однако отсутствие каких-либо санкций за нарушение данной нормы создает атмосферу безнаказанности и безответственности среди тех, кто решает игнорировать этот запрет, добавил юрист.