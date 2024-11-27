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Не рискуйте жизнью питомца: почему вакцина от бешенства — единственная защита

Зоосфера

Вакцинация от бешенства — единственная надежная защита вашего питомца от смертельной болезни.

Кошка с собакой
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM
Кошка с собакой

Ветеринары настоятельно рекомендуют делать прививку всем домашним животным, без исключений.

Если вы до сих пор сомневаетесь, нужна ли вакцина вашей кошке, наша статья поможет разобраться, почему прививка обязательна.

Что такое бешенство

Бешенство — это смертельно опасное вирусное заболевание, которое поражает теплокровных животных и людей.

Болезнь встречается по всему миру, за исключением некоторых стран, которые смогли предотвратить ее распространение благодаря строгим карантинным мерам и вакцинации диких животных — главных переносчиков вируса.

Для России бешенство является эндемическим заболеванием, что означает, что на территории страны всегда сохраняются природные очаги этого вируса.

Поэтому в нашей стране вакцинация домашних собак и кошек от бешенства — обязательная мера. Прививку необходимо повторять ежегодно.

Как передается бешенство

Основными источниками вируса являются дикие животные, такие как лисы, еноты, барсуки, волки и шакалы. В городах переносчиками заболевания часто становятся бродячие собаки и кошки.

Поэтому заблуждение, что бешенство передается только в дикой природе, опасно. Заболевание нередко встречается и в больших городах, где больные животные могут заразить людей.

Кошки особенно восприимчивы к вирусу бешенства, наряду с лисами и енотами.

Симптомы заболевания

Бешенство поражает нервную систему, что приводит к характерным симптомам: изменению поведения, агрессии, повышенной возбудимости, нарушениям координации, извращенному аппетиту, боязни света, шума и воды, а также к спазмам и параличу мышц.

В конечном итоге заболевание приводит к судорогам, параличу, коме и смерти животного.

У кошек чаще всего развивается агрессивная форма заболевания. Важно, что вирус начинает выделяться из организма за три дня до появления первых клинических признаков, через слюну.

Заболевшая кошка в агрессивной стадии может нападать на все, что попадает в ее поле зрения, включая людей и других животных.

Лечение и профилактика

К сожалению, на данный момент не существует эффективного лечения от бешенства — болезнь всегда заканчивается летальным исходом для животного или человека.

Единственным способом защиты является профилактическая вакцинация.

Вакцинация от бешенства обязательна для всех домашних кошек, начиная с 3 месяцев.

Первая прививка проводится в возрасте 12 недель, а затем ее необходимо повторять ежегодно.

Если ваш питомец не вакцинирован, не стоит брать его с собой на дачу или в другие места, где могут быть дикие животные.

Уточнения

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ "вода" и φόβος "страх") — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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