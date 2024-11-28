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Адаптация щенка: как помочь малышу изучить мир

2:53
Зоосфера

С первых дней жизни до трехнедельного возраста щенки остаются в состоянии физиологической незрелости.

Собака
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, PDM
Собака

Их зрение и слух еще формируются, а единственными работающими органами чувств являются обоняние и осязание. Эти навыки помогают щенкам находить свою мать.

Зависимость от матери

На этом этапе щенки полностью зависят от матери. Тепло её тела жизненно важно, так как терморегуляция у щенков пока неразвита. Она не только согревает, но и кормит молоком, обеспечивая малышей питательными веществами, энергией и иммунитетом.

Если щенки остаются без матери, забота о них ложится на плечи владельца. Необходимо обеспечить им тепло, правильное питание и внимание.

Роль молозива

В первые дни жизни главное питание щенка — молозиво, вырабатываемое матерью в первые сутки после родов. Этот продукт насыщен энергией и иммуноглобулинами, которые защищают организм щенка и помогают сформировать иммунитет на первые месяцы.

Период отъема

В возрасте 3–4 недель начинается этап активного развития: щенки начинают исследовать мир и интересоваться едой, которую ест мать. Это время, когда их питание должно быть адаптировано к новым потребностям. Подходящим решением являются корма с мягкой текстурой, которые разработаны для щенков до двух месяцев. Гранулы легко размачиваются, что облегчает употребление.

Социальная адаптация

С шести недель щенки начинают активно взаимодействовать с миром. Важно мягко знакомить их с новыми ситуациями, людьми и животными. Это формирует их социальные навыки и предотвращает негативный опыт.

Позвольте щенку осваивать мир в его собственном темпе, чтобы заложить основу для уверенного поведения в будущем.

Питание и развитие

В этот период кормление играет ключевую роль. Качественные корма с Омега-3 жирными кислотами, способствуют когнитивному развитию, росту мышц и формированию костей.

Разные темпы роста

У щенков пород разного размера темпы взросления сильно различаются.

Миниатюрные собаки взрослеют уже к 10 месяцам, а крупные продолжают расти до двух лет. Для таких пород разработаны специальные рационы, которые учитывают их особенности и способствуют правильному развитию.

Здоровье начинается с заботы

От того, как вы кормите щенка и заботитесь о нём, зависит его здоровье во взрослой жизни. Важно учитывать индивидуальные потребности щенка и вовремя переводить его на подходящий рацион.

Уточнения

Моло́зиво (лат. colostrum gravidarum) — секрет молочной железы млекопитающих, вырабатываемый в последние дни беременности и в первые дни после родов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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