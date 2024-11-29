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Почему собаки лижут хозяев: всё о собачьей привязанности

3:49
Зоосфера

Собаки известны своей любовью и привязанностью к хозяевам. Они выражают свои чувства по-разному: радостно встречают у двери, виляют хвостом, сопровождают по дому, укладываются на личные вещи или спят рядом. Одним из самых частых проявлений собачьей привязанности является облизывание рук, лица или других частей тела хозяина.

Французский бульдог
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французский бульдог

Почему собака лижет хозяина?

1. Привязанность и любовь.

Облизывание — один из способов выразить чувства. Таким образом собака запоминает запах своего человека и оставляет на нём свой.

2. Инстинкты.

У щенков облизывание матери связано с просьбой о пище и выражением покорности. Позже это поведение может перейти на человека, особенно на этапе адаптации в новом доме.

3. Забота.

Если человек получил травму, собака может попытаться "залечить" её языком, следуя природным инстинктам.

4. Эмпатия.

Собаки чувствуют эмоции владельца. Если хозяин расстроен или тревожен, питомец может пытаться утешить его, облизывая лицо или руки.

5. Ложная беременность у самок.

Частое и навязчивое облизывание может быть признаком гормональных изменений. Если у вашей собаки замечена такая особенность, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Облизывание определённых частей тела

Лицо и руки.

Чаще всего собаки облизывают лицо и руки в порыве радости — например, при встрече после долгого отсутствия. Они также могут делать это, чтобы смешать новый запах, который вы принесли с улицы, со своим.

Ноги.

Собаки могут лизать ноги из-за привязанности или из-за их запаха, который привлекает или, напротив, раздражает питомца. Это может быть связано с дефицитом витаминов или микроэлементов.

Что делать, если собака постоянно лижет?

Навязчивое облизывание может указывать на проблемы:

Физиологические:

  • Жажда. Убедитесь, что у питомца всегда есть свежая вода.
  • Дефицит витаминов. Это может сопровождаться облизыванием мебели, стен или обуви.
  • Проблемы ЖКТ. Постоянное облизывание иногда связано с дискомфортом в желудке.
  • Голод. Если собака часто лижет хозяина и не набирает вес, возможно, её порции питания слишком малы.

Психологические :

  • Страх,
  • тревожность,
  • ревность,
  • стресс.

Если физиологические причины исключены, поведение может быть привычкой, от которой стоит отучать собаку.

Как отучить собаку от навязчивого облизывания?

  1. Покажите, что это нежелательно.
  2. Говорите твёрдо, но спокойно. Можно использовать запрещающую команду или просто отворачиваться.
  3. Отстраняйтесь.
  4. Не подносите лицо близко, а мелких собак держите на руках подальше от головы.
  5. Переключайте внимание.
  6. Предложите игрушку или лакомство. Хвалите питомца за выдержку.
  7. Регулярно гуляйте и общайтесь с собакой. Физическая и эмоциональная активность снизит навязчивое поведение.

Заключение

Облизывание — это один из способов собаки выразить любовь, привязанность или обеспокоенность. Однако, если оно становится навязчивым или связано с тревожными симптомами, важно вовремя обратить на это внимание. Грамотное воспитание, регулярный выгул и внимание к состоянию здоровья помогут питомцу проявлять свои чувства более уместно и гармонично.

Уточнения

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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