Шарики из кошачьей мяты: безопасное лакомство или риск для здоровья

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шарики из кошачьей мяты взорвали соцсети. Видео, где кошки наслаждаются этим необычным угощением, собирают миллионы просмотров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Но как они влияют на здоровье питомца, и есть ли риск привыкания.

Что такое мятные шарики

Кошачья мята (nepeta cataria) внешне почти не отличается от обычной мяты. Её зелёные листья источают слабый аромат, едва уловимый для человека, но кошки с их острым обонянием легко распознают его.

Мятные шарики изготавливают из прессованной мяты, иногда с добавлением витаминов и желатина, превращая их в лакомство, напоминающее леденец.

Как это работает

Всё дело в непеталактоне, веществе, содержащемся в эфирных маслах мяты. Этот компонент не одурманивает кошек, а стимулирует центры мозга, ответственные за положительные эмоции.

Именно поэтому кошки чувствуют себя счастливее в течение 10-15 минут после контакта с мятой. Однако повторный эффект возможен не раньше, чем через 1-2 часа. Интересно, что не все питомцы реагируют на мяту: это зависит от индивидуальных особенностей.

Когда мята приносит пользу

Мятные шарики могут быть полезны в двух случаях:

Снятие стресса

Переезд, появление новых людей или животных в доме, болезнь — мята помогает кошке расслабиться и адаптироваться.

Формирование привычек

Если кошка игнорирует новую когтеточку или игрушку, попробуйте метод положительного подкрепления. Поощряйте питомца мятным угощением за правильное поведение, чтобы закрепить ассоциацию между действием и наградой.

Важно знать о противопоказаниях

Кошачья мята не вызывает зависимости, но её стоит давать с осторожностью.

Аллергия или превышение дозировки могут вызвать расстройство желудка или другие неприятности. Перед использованием лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Коша́чья мя́та коша́чьи мя́ты - обиходное или диалектное народное название некоторых эфирно-масличных или пряно-ароматических растений, в основном, из трибы мятные подсемейства котовниковые семейства Яснотковые (Губоцветные)

