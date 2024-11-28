Шарики из кошачьей мяты: безопасное лакомство или риск для здоровья

Шарики из кошачьей мяты взорвали соцсети. Видео, где кошки наслаждаются этим необычным угощением, собирают миллионы просмотров.
Но как они влияют на здоровье питомца, и есть ли риск привыкания.
Кошачья мята (nepeta cataria) внешне почти не отличается от обычной мяты. Её зелёные листья источают слабый аромат, едва уловимый для человека, но кошки с их острым обонянием легко распознают его.
Мятные шарики изготавливают из прессованной мяты, иногда с добавлением витаминов и желатина, превращая их в лакомство, напоминающее леденец.
Всё дело в непеталактоне, веществе, содержащемся в эфирных маслах мяты. Этот компонент не одурманивает кошек, а стимулирует центры мозга, ответственные за положительные эмоции.
Именно поэтому кошки чувствуют себя счастливее в течение 10-15 минут после контакта с мятой. Однако повторный эффект возможен не раньше, чем через 1-2 часа. Интересно, что не все питомцы реагируют на мяту: это зависит от индивидуальных особенностей.
Мятные шарики могут быть полезны в двух случаях:
Снятие стресса
Переезд, появление новых людей или животных в доме, болезнь — мята помогает кошке расслабиться и адаптироваться.
Формирование привычек
Если кошка игнорирует новую когтеточку или игрушку, попробуйте метод положительного подкрепления. Поощряйте питомца мятным угощением за правильное поведение, чтобы закрепить ассоциацию между действием и наградой.
Кошачья мята не вызывает зависимости, но её стоит давать с осторожностью.
Аллергия или превышение дозировки могут вызвать расстройство желудка или другие неприятности. Перед использованием лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Коша́чья мя́та коша́чьи мя́ты - обиходное или диалектное народное название некоторых эфирно-масличных или пряно-ароматических растений, в основном, из трибы мятные подсемейства котовниковые семейства Яснотковые (Губоцветные)
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