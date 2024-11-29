Линька у собак: что нужно знать каждому владельцу

4:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шерсть выполняет важные функции в организме собаки: она защищает кожу от воздействия окружающей среды и участвует в терморегуляции. Состояние шерсти — это также индикатор здоровья питомца. Однако в определенные периоды собаки теряют шерсть, и это явление, называемое линькой, требует внимания владельца.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кокер-спаниель

Что такое линька и её виды

Линька — это естественный процесс смены шерсти, при котором старые волосы заменяются новыми.

Естественная линька

Сезонная. Происходит весной и осенью, когда шерсть приспосабливается к изменению температуры. Весной шерсть редеет, чтобы избежать перегрева. Этот период длится около 3 недель.

Осенью появляется плотный подшерсток для сохранения тепла, процесс занимает около 2 недель.

Осенью появляется плотный подшерсток для сохранения тепла, процесс занимает около 2 недель. Возрастная. Щенки меняют мягкий "пух" на более плотную "взрослую" шерсть. Этот процесс начинается примерно в 2 месяца и завершается к полугоду.

Всесезонная линька. Собаки, живущие в квартирах и редко бывающие на улице, могут линять круглый год из-за отсутствия сезонных изменений в температуре и длине светового дня.

Патологическая линька

Обильное выпадение шерсти, сопровождаемое проплешинами, тусклостью и ломкостью волос, может быть вызвано:

нарушением гормонального фона;

несбалансированным питанием;

аллергией;

паразитами;

кожными заболеваниями;

частым купанием или стрессом.

Если шерсть собаки выглядит нездорово или выпадает слишком сильно, обратитесь к ветеринару для диагностики и лечения.

Уход за собакой во время линьки

Чтобы облегчить процесс линьки для собаки и поддерживать чистоту дома, следуйте этим рекомендациям:

1. Груминг

Регулярный груминг помогает ускорить процесс смены шерсти, улучшает кровообращение и распределяет кожное сало, придавая шерсти здоровый блеск.

Инструменты для груминга:

Фурминатор, пуходёрка — для удаления подшерстка.

Гребни и щётки — для остевых волос.

Колтунорез и ножницы — для распутывания и удаления комков шерсти.

Щётки с мягким ворсом — для массажа.

Рекомендации по типу шерсти:

Короткошерстные собаки. Используйте фурминатор, гребень с частыми зубьями или массажную щётку.

Длинношерстные и среднешерстные. Подойдут гребни с редкими длинными зубцами, пуходёрки и колтунорезы. Перед процедурой слегка увлажните шерсть.

Жесткошёрстные породы. Такие собаки не линяют естественным образом. Для удаления старой шерсти проводится тримминг, который лучше доверить профессионалам.

2. Купание

Купание во время линьки помогает удалить остатки выпавшей шерсти. Однако не проводите процедуру слишком часто, чтобы не нарушить естественный защитный барьер кожи.

3. Экспресс-линька

Услуга профессионального груминга, включающая вычёсывание, купание и сушку мощным феном, помогает быстро избавиться от лишней шерсти.

Как уменьшить количество шерсти в доме

Линька может доставлять неудобства, но есть способы поддерживать чистоту:

Ежедневно вычёсывайте собаку в период линьки. После завершения сезона достаточно вычесывать питомца раз в неделю. Используйте специальные насадки на пылесос для удаления шерсти с мебели и ковров. Чехлы на мебель и отсутствие ковров облегчат уборку. Для одежды используйте липкие ролики или щётки.

Питание для профилактики линьки

Качество шерсти напрямую зависит от питания. Несбалансированный рацион может привести к тусклости шерсти, ломкости и усиленному выпадению.

Советы по питанию:

Используйте промышленный корм премиум-класса, например, Purina ONE ® , который содержит сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

, который содержит сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если вы предпочитаете натуральное кормление: это поможет составить правильный рацион и подобрать необходимые добавки.

Когда обратиться к ветеринару?

Если вы заметили эти особенности, то немедленно проконсультируйтесь с врачом :

тусклая и ломкая шерсть;

залысины или проплешины;

раны, сыпь или покраснения на коже.

Заключение

Линька — естественный процесс, который требует внимания владельца. Регулярный груминг, правильное питание и своевременное обращение к ветеринару помогут вашей собаке выглядеть здоровой и ухоженной. Заботясь о питомце в этот период, вы не только облегчите ему жизнь, но и сократите беспорядок в доме.

Уточнения

Груминг собак — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. Может выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида собаки при подготовке к выставке или другим соревнованиям.

