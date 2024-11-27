В Госдуме объяснили, кого будут штрафовать за неправильное содержание питомцев

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Госдума в ускоренном режиме приняла законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Закон прошел сразу два чтения: второе и третье, завершающее.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0 Глаз собаки

Предлагаемые изменения затрагивают Кодекс об административных правонарушениях. Согласно новому закону, за несоблюдение норм содержания домашних животных гражданам может быть объявлено предупреждение или наложен штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей. Должностные лица могут выплатить от пяти до 15 тысяч, а юридические лица — от 15 до 30 тысяч рублей.

В частности, речь идет о правилах выгулки домашних животных, таких как собаки, без намордника и поводка на детских и спортивных площадках, передает РИА Новости.

Также стоит отметить, что владельцы животных не будут нести ответственность, если нарушение было совершено не ими, а теми, кто присматривает за питомцами. Кроме того, штрафы не будут применяться в случае кражи животного у владельца.