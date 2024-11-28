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Дрессировка щенка с нуля: ошибки, которых стоит избегать

Зоосфера

Дрессировка щенка — это не просто процесс, а важный шаг в становлении вашего питомца. Многие ошибочно думают, что обучение стоит отложить до тех пор, пока щенок не подрастет.

Щенок
Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенок

Однако на самом деле чем раньше начнется обучение, тем проще и быстрее щенок усвоит команды, особенно если тренировки будут проходить в игровой форме. Специалисты считают, что дрессировать щенка можно начинать с 3 месяцев.

Как начать дрессировку щенка

Место для тренировок

Лучше всего начинать в знакомой для щенка обстановке. Если вы выберете незнакомую комнату, щенок будет отвлекаться на окружающие предметы и ему потребуется время на адаптацию. Начальные тренировки должны проходить в спокойной обстановке, без присутствия посторонних людей, которые могут отвлекать питомца.

Когда начинать дрессировку

Не начинайте тренировки сразу после долгого отсутствия хозяина. Сначала проведите немного времени с питомцем, поиграйте и только потом приступайте к обучению. Еще один важный момент — не кормите щенка перед тренировкой, чтобы сохранить мотивацию на выполнение команд.

Продолжительность занятий

Дрессировка в первые дни не должна длиться больше 5-10 минут. Постепенно увеличивайте продолжительность занятий, но не более чем до одного часа. Лучше проводить тренировки несколько раз в день, но короткими сессиями. Не забывайте делать перерывы на игру или ласку.

Как обучить щенка командам

Дрессировка должна быть поэтапной: сначала закрепляем одну команду, затем переходите к следующей. Начинать стоит с самых простых команд, постепенно усложняя задания.

В процессе важно проявлять настойчивость, твердость и терпение, а также говорить команды спокойным, нейтральным тоном. Агрессия по отношению к щенку недопустима.

Как наказывать за неправильное поведение

Наказывать щенка нужно только в момент совершения проступка, иначе он не поймет причин наказания. Вместо наказания в моменты выполнения команды лучше использовать похвалу и поощрение.

Основные команды для щенка

"Ко мне"

Эта команда помогает контролировать щенка на расстоянии. Для начала пусть щенок будет находиться в углу комнаты, а вы подайте команду, подзывая его и хлопая по бедру.

"Фу"

Команда "фу" поможет в ситуации, если щенок взял в пасть что-то запрещенное. Это также предотвращает повреждения и помогает в обучении послушанию.

"Дай"

Когда щенок схватит игрушку, возьмите ее за противоположный конец и скажите команду "дай". Важно вернуть игрушку, чтобы питомец не чувствовал, что он ее теряет. Если предмет не его, используйте команду "фу".

"Сидеть"

Дайте щенку лакомство, скажите команду "сидеть", одновременно плавно направляя руку над его головой. Это помогает развить послушание при необходимости находиться в определенной позе, например, в транспорте.

"Стоять"

Чтобы щенок не двигался, скажите команду "стоять", подняв его за ошейник и поддерживая живот. Эта команда также развивает дисциплину и послушание.

Начинать дрессировку щенка нужно как можно раньше, желательно дома, где питомец чувствует себя комфортно. Обучение должно быть спокойным и последовательным. Важно уделять внимание не только командам, но и правильному подходу к поведению питомца. Частые, но короткие тренировки помогут создать прочную основу для дальнейшего обучения.

Уточнения

Щенок — детёныш собаки и некоторых других представителей семейств псовых, куньих и группы ластоногих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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