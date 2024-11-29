Как измерить температуру собаке: инструкция и советы

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Нормальная температура тела собаки варьируется от 37,4 до 39,0°C. Показатель зависит от возраста, размера и физического состояния питомца. Щенки и мелкие породы имеют более высокую температуру из-за быстрого обмена веществ, а у крупных и взрослых собак этот показатель ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собака породы мопс

Нормы температуры у собак

Новорожденные щенки: 33-36°C, с 20-го дня жизни показатель растёт и достигает 37,5-39°C.

Мелкие породы (до 10 кг, до 40 см): 38,5-39,0°C.

Средние породы (10-28 кг, 40-60 см): 37,5-39,0°C.

Крупные породы (свыше 28 кг): 37,4-38,3°C.

Чтобы определить индивидуальную норму температуры, измерьте её, когда собака здорова и находится в покое.

Как понять, что у собаки повышенная температура?

Признаки, указывающие на необходимость измерить температуру:

учащённое дыхание и пульс;

горячие уши и лапы;

высунутый язык;

вялость, отсутствие аппетита.

Если такие симптомы не вызваны активными играми или физической нагрузкой, стоит провести замер температуры.

Как измерить температуру собаке

Наиболее точный способ — ректальное измерение термометром (ртутным или электронным).

Инструкция:

Успокойте питомца и зафиксируйте в положении стоя или лежа на боку. Продезинфицируйте термометр и нанесите смазку (вазелин). Вставьте прибор в прямую кишку: щенкам и мелким породам — на 1-1,5 см, средним и крупным породам — на 2-2,5 см. Удерживайте прибор 5-7 минут (или до звукового сигнала электронного термометра). Осторожно извлеките градусник, обработайте его дезинфицирующим средством и считайте результат. Похвалите питомца и дайте лакомство за терпение.

Альтернативный метод — использование инфракрасного ушного термометра, но он менее точный.

Причины изменения температуры

Физиологические:

физическая активность;

стресс;

беременность или течка;

погода (жара или холод).

Опасные:

гипертермия (свыше 40°C);

гипотермия (менее 37°C).

Что делать при повышенной температуре

Повышенная температура — признак того, что организм борется с болезнью, перегревом или другим стрессом.

Симптомы гипертермии:

слабость, апатия;

ярко-красный язык;

рвота, диарея;

озноб, дрожь.

Меры первой помощи:

разместите собаку в прохладном месте; смочите уши, лапы и паховую область водой; приложите влажное полотенце к голове; обеспечьте доступ к свежей воде.

Важно:

не используйте лед или холодную воду, чтобы не вызвать сосудистый спазм;

не давайте собаке человеческие лекарства.

Измеряйте температуру каждый час. Если она не снижается, срочно обратитесь к ветеринару.

Что делать при пониженной температуре

Гипотермия часто возникает из-за переохлаждения, интоксикации или истощения.

Симптомы:

холодные лапы;

слабость, апатия;

низкий пульс и дыхание.

Меры первой помощи:

поместите собаку в тёплое место; заверните в одеяло или теплоизолирующую ткань; предложите тёплую воду.

Температуру тела следует повышать постепенно, на 1-2°C в час. Немедленно обратитесь к ветеринару, если собака потеряла сознание или у неё наблюдается мышечная слабость и расширенные зрачки.

Профилактика температурных отклонений

Зимой: утеплите будку собаки, сократите прогулки в морозы, используйте одежду для короткошерстных пород.

Летом: выгуливайте питомца в утренние и вечерние часы, избегайте перегрева, берите с собой воду.

Общий уход: соблюдайте график вакцинации, используйте качественный корм, такой как Purina ONE ® , чтобы обеспечить организм собаки всеми необходимыми веществами.

Заключение

Температура тела — важный показатель здоровья собаки. Регулярно проверяйте её, особенно если питомец проявляет признаки недомогания. Внимательное отношение к состоянию собаки и своевременное обращение к ветеринару помогут избежать серьёзных последствий и сохранить здоровье вашего питомца.

Уточнения

Гипертермия — накопление избыточного тепла в организме человека и животных, сопровождающееся повышением температуры тела.

