Как измерить температуру собаке: инструкция и советы

Нормальная температура тела собаки варьируется от 37,4 до 39,0°C. Показатель зависит от возраста, размера и физического состояния питомца. Щенки и мелкие породы имеют более высокую температуру из-за быстрого обмена веществ, а у крупных и взрослых собак этот показатель ниже.
Чтобы определить индивидуальную норму температуры, измерьте её, когда собака здорова и находится в покое.
Признаки, указывающие на необходимость измерить температуру:
Если такие симптомы не вызваны активными играми или физической нагрузкой, стоит провести замер температуры.
Наиболее точный способ — ректальное измерение термометром (ртутным или электронным).
Инструкция:
Альтернативный метод — использование инфракрасного ушного термометра, но он менее точный.
Физиологические:
Опасные:
Повышенная температура — признак того, что организм борется с болезнью, перегревом или другим стрессом.
Симптомы гипертермии:
Важно:
Измеряйте температуру каждый час. Если она не снижается, срочно обратитесь к ветеринару.
Гипотермия часто возникает из-за переохлаждения, интоксикации или истощения.
Симптомы:
Температуру тела следует повышать постепенно, на 1-2°C в час. Немедленно обратитесь к ветеринару, если собака потеряла сознание или у неё наблюдается мышечная слабость и расширенные зрачки.
Зимой: утеплите будку собаки, сократите прогулки в морозы, используйте одежду для короткошерстных пород.
Летом: выгуливайте питомца в утренние и вечерние часы, избегайте перегрева, берите с собой воду.
Общий уход: соблюдайте график вакцинации, используйте качественный корм, такой как Purina ONE®, чтобы обеспечить организм собаки всеми необходимыми веществами.
Температура тела — важный показатель здоровья собаки. Регулярно проверяйте её, особенно если питомец проявляет признаки недомогания. Внимательное отношение к состоянию собаки и своевременное обращение к ветеринару помогут избежать серьёзных последствий и сохранить здоровье вашего питомца.
Гипертермия — накопление избыточного тепла в организме человека и животных, сопровождающееся повышением температуры тела.
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