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Как измерить температуру собаке: инструкция и советы

4:56
Зоосфера

Нормальная температура тела собаки варьируется от 37,4 до 39,0°C. Показатель зависит от возраста, размера и физического состояния питомца. Щенки и мелкие породы имеют более высокую температуру из-за быстрого обмена веществ, а у крупных и взрослых собак этот показатель ниже.

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собака породы мопс

Нормы температуры у собак

  • Новорожденные щенки: 33-36°C, с 20-го дня жизни показатель растёт и достигает 37,5-39°C.
  • Мелкие породы (до 10 кг, до 40 см): 38,5-39,0°C.
  • Средние породы (10-28 кг, 40-60 см): 37,5-39,0°C.
  • Крупные породы (свыше 28 кг): 37,4-38,3°C.

Чтобы определить индивидуальную норму температуры, измерьте её, когда собака здорова и находится в покое.

Как понять, что у собаки повышенная температура?

Признаки, указывающие на необходимость измерить температуру:

  • учащённое дыхание и пульс;
  • горячие уши и лапы;
  • высунутый язык;
  • вялость, отсутствие аппетита.

Если такие симптомы не вызваны активными играми или физической нагрузкой, стоит провести замер температуры.

Как измерить температуру собаке

Наиболее точный способ — ректальное измерение термометром (ртутным или электронным).

Инструкция:

  1. Успокойте питомца и зафиксируйте в положении стоя или лежа на боку.
  2. Продезинфицируйте термометр и нанесите смазку (вазелин).
  3. Вставьте прибор в прямую кишку: щенкам и мелким породам — на 1-1,5 см, средним и крупным породам — на 2-2,5 см.
  4. Удерживайте прибор 5-7 минут (или до звукового сигнала электронного термометра).
  5. Осторожно извлеките градусник, обработайте его дезинфицирующим средством и считайте результат.
  6. Похвалите питомца и дайте лакомство за терпение.

Альтернативный метод — использование инфракрасного ушного термометра, но он менее точный.

Причины изменения температуры

Физиологические:

  • физическая активность;
  • стресс;
  • беременность или течка;
  • погода (жара или холод).

Опасные:

  • гипертермия (свыше 40°C);
  • гипотермия (менее 37°C).

Что делать при повышенной температуре

Повышенная температура — признак того, что организм борется с болезнью, перегревом или другим стрессом.

Симптомы гипертермии:

  • слабость, апатия;
  • ярко-красный язык;
  • рвота, диарея;
  • озноб, дрожь.

Меры первой помощи:

  1. разместите собаку в прохладном месте;
  2. смочите уши, лапы и паховую область водой;
  3. приложите влажное полотенце к голове;
  4. обеспечьте доступ к свежей воде.

Важно:

  • не используйте лед или холодную воду, чтобы не вызвать сосудистый спазм;
  • не давайте собаке человеческие лекарства.

Измеряйте температуру каждый час. Если она не снижается, срочно обратитесь к ветеринару.

Что делать при пониженной температуре

Гипотермия часто возникает из-за переохлаждения, интоксикации или истощения.

Симптомы:

  • холодные лапы;
  • слабость, апатия;
  • низкий пульс и дыхание.

Меры первой помощи:

  1. поместите собаку в тёплое место;
  2. заверните в одеяло или теплоизолирующую ткань;
  3. предложите тёплую воду.

Температуру тела следует повышать постепенно, на 1-2°C в час. Немедленно обратитесь к ветеринару, если собака потеряла сознание или у неё наблюдается мышечная слабость и расширенные зрачки.

Профилактика температурных отклонений

Зимой: утеплите будку собаки, сократите прогулки в морозы, используйте одежду для короткошерстных пород.
Летом: выгуливайте питомца в утренние и вечерние часы, избегайте перегрева, берите с собой воду.
Общий уход: соблюдайте график вакцинации, используйте качественный корм, такой как Purina ONE®, чтобы обеспечить организм собаки всеми необходимыми веществами.

Заключение

Температура тела — важный показатель здоровья собаки. Регулярно проверяйте её, особенно если питомец проявляет признаки недомогания. Внимательное отношение к состоянию собаки и своевременное обращение к ветеринару помогут избежать серьёзных последствий и сохранить здоровье вашего питомца.

Уточнения

Гипертермия — накопление избыточного тепла в организме человека и животных, сопровождающееся повышением температуры тела.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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