Пушистики, на борт! Морской круиз для собак пройдёт в 2025 году

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Первый в истории морской круиз для четвероногих запланирован на 2025 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, PDM Лайнер

Собак ждет райское плаванье на лайнере Margaritaville at Sea Islander в ноябре следующего года. На борту будут 250 собак и их хозяева.

Повеселиться в круизе смогут только пёсики. Для них подготовят конкурсы костюмов, парады и выставки. За собаками даже будут ухаживать дворецкие. А хозяева смогут послушать на корабле лекции о хвостатых, сообщает KP. RU.

Чтобы попасть на борт, собаки должны будут пройти процедуру одобрения. Допустят только дружелюбных и здоровых пушистиков. Они поплывут от Тампы, штат Флорида, в Карибский бассейн.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

