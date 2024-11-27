Пушистики, на борт! Морской круиз для собак пройдёт в 2025 году

Первый в истории морской круиз для четвероногих запланирован на 2025 год.
Собак ждет райское плаванье на лайнере Margaritaville at Sea Islander в ноябре следующего года. На борту будут 250 собак и их хозяева.
Повеселиться в круизе смогут только пёсики. Для них подготовят конкурсы костюмов, парады и выставки. За собаками даже будут ухаживать дворецкие. А хозяева смогут послушать на корабле лекции о хвостатых, сообщает KP. RU.
Чтобы попасть на борт, собаки должны будут пройти процедуру одобрения. Допустят только дружелюбных и здоровых пушистиков. Они поплывут от Тампы, штат Флорида, в Карибский бассейн.
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
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