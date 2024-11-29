Почему у собаки сухой нос: когда это нормально, а когда опасно

4:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собачий нос — это не только орган обоняния, но и индикатор состояния здоровья питомца. На протяжении дня влажность и температура носа могут изменяться, и это абсолютно нормально. Однако владельцу важно уметь отличать естественные изменения от признаков, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

Зачем собаке влажный нос?

Обоняние

Собаки обладают невероятно чутким обонянием, и влажная слизистая оболочка носа помогает улавливать и удерживать запахи. Лизание носа также позволяет животному лучше анализировать запахи.

Терморегуляция

Нос, наряду с языком и подушечками лап, помогает собаке охлаждаться в жаркую погоду.

В норме:

нос собаки умеренно влажный и прохладный;

кожа без трещин, язв или шелушения;

отсутствуют выделения или неприятный запах.

Почему нос может быть сухим?

Сухой нос не всегда указывает на заболевание. Причины могут быть естественными:

Сон. Во время сна тело собаки немного нагревается, из-за чего нос становится сухим.

Стресс. Эмоциональные переживания могут временно повысить температуру тела и вызвать сухость носа.

Переутомление. После активных физических нагрузок нос становится сухим, но быстро восстанавливается после отдыха.

Климатические условия. Мороз, жара или сухой воздух в помещении могут снижать влажность носа.

Гормональные изменения. У самок в период беременности, кормления или половой охоты нос может быть сухим.

Возраст. У щенков нос часто сухой из-за повышенного обмена веществ, у пожилых собак — из-за снижения выработки увлажняющих веществ.

Смена зубов. У щенков при смене молочных зубов температура тела может повышаться, вызывая сухость носа.

Когда стоит насторожиться?

Если сухость носа сопровождается другими симптомами, это может быть признаком болезни. Немедленно обратитесь к ветеринару, если у собаки:

вялость, снижение активности;

отказ от еды или воды;

повышение или понижение температуры;

затрудненное дыхание, хрипы, одышка;

обильные выделения из носа, глаз или ушей;

трещины, язвы или шелушение на носу;

рвота, диарея, следы крови в кале или рвотных массах;

судороги, дрожь, нарушение координации;

потеря сознания.

Диагностика в ветеринарной клинике

Ветеринарный врач проведёт:

осмотр собаки и сбор анамнеза (прививки, питание, недавние изменения в поведении);

анализы крови и мочи для выявления инфекций и внутренних заболеваний;

исследования пораженных участков кожи (при необходимости);

УЗИ брюшной полости и рентген грудной клетки.

Что делать, если у собаки сухой нос?

1. Оцените общее состояние питомца

Если животное бодрое и активное, причины сухости, скорее всего, физиологические.

Примите меры для устранения естественных факторов:

предложите собаке свежую воду;

обеспечьте отдых после активных игр;

проветрите помещение или увлажните воздух;

укройте питомца в случае переохлаждения.

2. Смажьте нос специальным кремом

Если у вас есть средства, рекомендованные ветеринаром, нанесите их на мочку носа.

3. Измерьте температуру

Если она выше 40°C, немедленно обратитесь к врачу.

Профилактика сухости носа у собаки

Гигиена и питание

Качественный сбалансированный корм (например, Purina ONE ® ) обеспечивает питомца всеми необходимыми веществами для поддержания здоровья.

Увлажнение и защита

Регулярно проветривайте помещение, используйте увлажнители воздуха. В жаркую погоду защищайте нос питомца солнцезащитным кремом.

Доступ к воде

Следите, чтобы у собаки всегда была чистая питьевая вода.

Умеренные нагрузки

Избегайте перегрузок и прогулок в экстремальные погодные условия.

Регулярные осмотры у ветеринара

Минимум раз в год проводите профилактические осмотры, чтобы своевременно выявить возможные проблемы.

Заключение

Сухой нос у собаки — не всегда повод для беспокойства. Чаще всего это связано с физиологическими процессами или внешними факторами. Однако важно обращать внимание на общее состояние питомца и сопутствующие симптомы. Если появляются тревожные признаки, своевременная консультация ветеринара поможет сохранить здоровье и жизнь вашего четвероногого друга.

Уточнения

Ана́мнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путём расспроса самого обследуемого и знающих его лиц.

