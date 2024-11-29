Почему собаки едят фекалии и как отучить их от этого

4:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поедание фекалий, или копрофагия, — одна из самых неприятных привычек, которые может демонстрировать собака. Это поведение вызывает отвращение у владельцев и создает множество проблем, связанных с гигиеной и здоровьем. Разберемся, почему собаки склонны к копрофагии, какие риски это несет и как отучить питомца от этой привычки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хаски

Почему собаки едят фекалии?

Инстинкты

В природе поедание экскрементов имеет эволюционное обоснование:

У щенков. Мать вычищает логово, чтобы защитить потомство от хищников и снизить риск инфекций. Щенки могут перенимать это поведение.

В дикой среде. Поедание фекалий травоядных помогает восполнить дефицит питательных веществ.

Даже сытые домашние собаки иногда следуют этим древним инстинктам.

Паразиты и болезни

Гельминты. Паразиты вызывают расстройства ЖКТ и извращение вкусов.

Недостаток ферментов. Проблемы с поджелудочной железой могут приводить к поиску внешних источников ферментов.

Недостаток витаминов и минералов. Дефицит витаминов группы B, кальция или фосфора может побуждать собаку искать эти вещества в фекалиях, особенно травоядных животных.

Лекарства

Некоторые препараты вызывают дискомфорт в желудке, что провоцирует попытки избавиться от неприятных ощущений, в том числе через копрофагию.

Голод

Голодные собаки менее разборчивы в еде. Щенки и активные собаки с высокими потребностями в питательных веществах чаще прибегают к этому поведению.

Психологические причины

Стресс и страх. Собаки могут съедать свои фекалии, чтобы скрыть следы после наказания.

Одиночество и скука. Недостаток внимания и однообразные прогулки заставляют искать альтернативные способы развлечения.

Ревность и конкуренция. Собаки могут поедать экскременты других животных, чтобы "удалить" их следы и утвердить свое превосходство.

Риски для здоровья

Копрофагия представляет серьезные угрозы:

Отравления. Фекалии могут содержать токсичные вещества, остатки лекарств или непереваренную пищу.

Инфекции. Бактерии, вирусы и паразиты способны вызывать опасные заболевания.

ЖКТ-расстройства. Попадание в организм испорченных веществ приводит к нарушению пищеварения.

Как отучить собаку от копрофагии?

Эффективная работа над проблемой требует комплексного подхода

Физические ограничения:

Уберите доступ к фекалиям дома (изолируйте кошачий лоток).

Используйте амуницию, предотвращающую подбирание, на прогулке.

Тренировка:

Обучите собаку командам "Фу", "Брось", "Нельзя" и доведите их выполнение до автоматизма.

Хвалите и поощряйте за игнорирование фекалий.

Проверка здоровья:

Пройдите обследование у ветеринара для исключения паразитов и дефицитов витаминов.

Улучшение рациона:

Используйте сбалансированные корма, учитывающие потребности питомца (например, корма Purina ONE).

Добавьте жевательные лакомства и натуральные продукты, такие как сушеный рубец, богатый ферментами.

Работа с поведением:

Устраняйте стрессовые факторы.

Уделяйте больше внимания собаке, увеличьте физическую и интеллектуальную нагрузку.

Использование отпугивающих средств:

Применяйте специальные добавки, которые делают фекалии непривлекательными для собаки.

Коррекция прогулок:

Делайте маршруты разнообразными и привлекайте внимание питомца к играм или общению.

Чего нельзя делать?

Не наказывайте собаку за поедание фекалий. Это только усилит её стресс.

Не создавайте впечатления, что фекалии ценны. Убирайте их незаметно для питомца.

Когда обращаться за помощью?

Если домашние меры не помогают, проконсультируйтесь с ветеринаром и кинологом. Специалисты помогут выявить глубинные причины и разработают индивидуальную программу работы с собакой.

Заключение

Копрофагия — это не просто дурная привычка, а сигнал о возможных проблемах в организме или эмоциональном состоянии собаки. С комплексным подходом, вниманием и терпением отучить питомца от этого поведения возможно. Здоровая собака, лишённая вредных привычек, будет радовать вас каждый день!

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́) — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.



Копрофа́гия — термин, обозначающий поедание живым существом собственных или чужих экскрементов.

