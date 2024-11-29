Почему у собаки плохо пахнет из пасти и как это лечить

Общение с домашними питомцами — источник радости для владельцев, однако неприятный запах из пасти собаки может омрачить эти моменты. Этот симптом, называемый галитозом, не только затрудняет взаимодействие с питомцем, но и указывает на возможные проблемы со здоровьем. Разберем основные причины, методы лечения и профилактику галитоза.
Запах из пасти редко бывает единственным симптомом. Обратитесь к специалисту, если наблюдаются:
Ветеринар проведёт осмотр полости рта, назначит анализы крови и мочи, микроскопию микрофлоры, рентген или УЗИ при необходимости.
Лечение включает:
Чистка зубов.
Приучайте собаку к регулярной гигиене с раннего возраста. Используйте специальную пасту и щётку, проводите процедуру 3-4 раза в неделю.
Специальные корма.
Профилактические корма препятствуют образованию зубного камня, благодаря плотной структуре гранул они очищают зубы во время еды.
Жевательные лакомства.
Жевательные косточки и игрушки помогают удалять налёт естественным путём. Выбирайте продукты, подходящие по размеру питомцу, и заменяйте их при износе.
Регулярные визиты к ветеринару.
Профилактические осмотры и профессиональная чистка зубов помогут избежать проблем.
Забота о здоровье полости рта собаки — это не только залог приятного общения, но и важная составляющая её общего здоровья. Регулярный уход, профилактика и своевременное обращение к специалисту помогут сохранить здоровье вашего питомца и радость от общения с ним.
Халито́з или галито́з — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.
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