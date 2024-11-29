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Почему у собаки плохо пахнет из пасти и как это лечить

3:40
Зоосфера

Общение с домашними питомцами — источник радости для владельцев, однако неприятный запах из пасти собаки может омрачить эти моменты. Этот симптом, называемый галитозом, не только затрудняет взаимодействие с питомцем, но и указывает на возможные проблемы со здоровьем. Разберем основные причины, методы лечения и профилактику галитоза.

Собака у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака у ветеринара

Почему возникает неприятный запах из пасти?

Внешние причины

  • Поедание несвежих продуктов. Собаки часто находят мусор или неприятные находки на улице, такие как помёт других животных или туши погибших птиц.
  • Несбалансированный рацион. Недостаток витаминов и минералов может заставлять питомца искать пищу необычного характера.
  • Применение лекарств. Обезболивающие, мочегонные и антигистаминные препараты снижают выработку слюны, что способствует размножению бактерий.

Медицинские причины

  • Стоматологические проблемы. Бактерии, размножающиеся на зубном налёте, выделяют соединения с неприятным запахом. Воспаления десен (гингивит), стоматит и зубной камень — основные источники проблемы.
  • Системные заболевания. Галитоз может сопровождать: болезни почек (запах аммиака), сахарный диабет (запах ацетона), язвы и травмы полости рта (металлический запах), печёночные нарушения (мышиный запах).

Когда обращаться к ветеринару?

Запах из пасти редко бывает единственным симптомом. Обратитесь к специалисту, если наблюдаются:

  • вялость, повышенная жажда;
  • тошнота, рвота;
  • проблемы с аппетитом;
  • ухудшение состояния шерсти и кожи;
  • частое мочеиспускание или изменение цвета мочи.

Диагностика и лечение

Ветеринар проведёт осмотр полости рта, назначит анализы крови и мочи, микроскопию микрофлоры, рентген или УЗИ при необходимости.

Лечение включает:

  • санацию ротовой полости (удаление зубного камня, лечение дёсен);
  • терапию основного заболевания, если проблема не связана с зубами.

Уход за полостью рта собаки

Чистка зубов.

Приучайте собаку к регулярной гигиене с раннего возраста. Используйте специальную пасту и щётку, проводите процедуру 3-4 раза в неделю.

Специальные корма.

Профилактические корма препятствуют образованию зубного камня, благодаря плотной структуре гранул они очищают зубы во время еды.

Жевательные лакомства.

Жевательные косточки и игрушки помогают удалять налёт естественным путём. Выбирайте продукты, подходящие по размеру питомцу, и заменяйте их при износе.

Регулярные визиты к ветеринару.

Профилактические осмотры и профессиональная чистка зубов помогут избежать проблем.

Профилактика галитоза

  • Кормите собаку качественным и сбалансированным кормом.
  • Следите за тем, чтобы питомец не подбирал пищу на улице и не имел доступа к мусору.
  • Регулярно проводите чистку зубов.
  • Посещайте ветеринара не реже одного раза в год для профилактического осмотра.

Вывод

Забота о здоровье полости рта собаки — это не только залог приятного общения, но и важная составляющая её общего здоровья. Регулярный уход, профилактика и своевременное обращение к специалисту помогут сохранить здоровье вашего питомца и радость от общения с ним.

Уточнения

Халито́з или галито́з — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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