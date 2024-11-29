Почему у собаки плохо пахнет из пасти и как это лечить

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Общение с домашними питомцами — источник радости для владельцев, однако неприятный запах из пасти собаки может омрачить эти моменты. Этот симптом, называемый галитозом, не только затрудняет взаимодействие с питомцем, но и указывает на возможные проблемы со здоровьем. Разберем основные причины, методы лечения и профилактику галитоза.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака у ветеринара

Почему возникает неприятный запах из пасти?

Внешние причины

Поедание несвежих продуктов. Собаки часто находят мусор или неприятные находки на улице, такие как помёт других животных или туши погибших птиц.

Несбалансированный рацион. Недостаток витаминов и минералов может заставлять питомца искать пищу необычного характера.

Применение лекарств. Обезболивающие, мочегонные и антигистаминные препараты снижают выработку слюны, что способствует размножению бактерий.

Медицинские причины

Стоматологические проблемы. Бактерии, размножающиеся на зубном налёте, выделяют соединения с неприятным запахом. Воспаления десен (гингивит), стоматит и зубной камень — основные источники проблемы.

Системные заболевания. Галитоз может сопровождать: болезни почек (запах аммиака), сахарный диабет (запах ацетона), язвы и травмы полости рта (металлический запах), печёночные нарушения (мышиный запах).

Когда обращаться к ветеринару?

Запах из пасти редко бывает единственным симптомом. Обратитесь к специалисту, если наблюдаются:

вялость, повышенная жажда;

тошнота, рвота;

проблемы с аппетитом;

ухудшение состояния шерсти и кожи;

частое мочеиспускание или изменение цвета мочи.

Диагностика и лечение

Ветеринар проведёт осмотр полости рта, назначит анализы крови и мочи, микроскопию микрофлоры, рентген или УЗИ при необходимости.

Лечение включает:

санацию ротовой полости (удаление зубного камня, лечение дёсен);

терапию основного заболевания, если проблема не связана с зубами.

Уход за полостью рта собаки

Чистка зубов.

Приучайте собаку к регулярной гигиене с раннего возраста. Используйте специальную пасту и щётку, проводите процедуру 3-4 раза в неделю.

Специальные корма.

Профилактические корма препятствуют образованию зубного камня, благодаря плотной структуре гранул они очищают зубы во время еды.

Жевательные лакомства.

Жевательные косточки и игрушки помогают удалять налёт естественным путём. Выбирайте продукты, подходящие по размеру питомцу, и заменяйте их при износе.

Регулярные визиты к ветеринару.

Профилактические осмотры и профессиональная чистка зубов помогут избежать проблем.

Профилактика галитоза

Кормите собаку качественным и сбалансированным кормом.

Следите за тем, чтобы питомец не подбирал пищу на улице и не имел доступа к мусору.

Регулярно проводите чистку зубов.

Посещайте ветеринара не реже одного раза в год для профилактического осмотра.

Вывод

Забота о здоровье полости рта собаки — это не только залог приятного общения, но и важная составляющая её общего здоровья. Регулярный уход, профилактика и своевременное обращение к специалисту помогут сохранить здоровье вашего питомца и радость от общения с ним.

Уточнения

Халито́з или галито́з — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.

