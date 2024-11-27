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Названы причины, почему кошкам нужна одежда

1:00
Зоосфера

Зачем кошкам одежда

Утепление в холодное время года необходимо не только сфинксам, но и другим породам кошек. Причем домашние животные могут замерзнуть как на улице, так и в квартире.

Котенок сфинкс
Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev, CC BY-SA 4.0
Котенок сфинкс

Кроме того, одежда спасает кошек, которые привыкли гулять на улице. Защитные ткани помогают не промокнуть под дождем или снегом, а также защищают шерсть от паразитов. Кошачья обувь может защитить лапы от травм на открытом воздухе.

Таким образом, одежда для кошек важна в холодное время года и непогоду.

Какие бывают виды одежды для кошек

Одежда для кошек может быть дизайнерской. Ее используют для украшения кошек на выставках или других мероприятиях. 

Кроме того, достаточно практичным решением может стать одежда для кошек — шапки, носки, обувь. Это актуально, если вашей кошке холодно, животное лысое или короткошерстное.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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