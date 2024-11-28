Безопасные поездки с собакой: рекомендации для владельцев

Перевозка собак в общественном транспорте, как городском, так и междугороднем, разрешена, но требует соблюдения ряда правил. Эти нормы обеспечивают безопасность питомцев, их владельцев и других пассажиров. Разберем основные условия перевозки собак на разных видах транспорта.
Мелкие и карликовые породы можно перевозить как в переноске, так и без нее.
Если собака в переноске:
Если собака без переноски:
Крупных собак разрешено перевозить при соблюдении следующих условий:
Для перевозки собаки понадобятся:
Автобус и маршрутка:
Питомцы мелких пород могут ехать в переноске без дополнительной платы, если она не занимает отдельное место. Крупные собаки должны находиться на задней площадке.
Междугородние автобусы:
Для мелких собак: перевозка возможна в переноске на коленях владельца (без оплаты) или на отдельном месте (за дополнительную плату). Для крупных собак: обязательны поводок, намордник и оплата багажа.
Электричка:
Мелкие собаки перевозятся в переноске (размер до 180 см по сумме сторон). Крупные собаки находятся в тамбуре под наблюдением хозяина.
Метро:
Перевозка возможна только в переносках размером до 150 см. Крупные собаки в метро не допускаются.
Такси:
Любые собаки могут ехать в такси при наличии намордника, поводка и подстилки для сидения.
Если возникают споры, водитель не имеет права отказать в перевозке собаки, но можно оставить жалобу в службу поддержки.
Отказать в перевозке могут, если:
За нарушение правил перевозки домашнего животного предусмотрен штраф. В Москве он составляет от 500 до 1 000 рублей. Если собака нанесла ущерб имуществу или здоровью третьих лиц, вопрос решается в суде.
При соблюдении всех требований совместные поездки с собакой будут безопасными и комфортными как для вас, так и для окружающих.
Намордник — приспособление, род оброти, узды, ременной, проволочной и прочей, надеваемое (закрепляемое) на морду (пасть) животных, чтобы они не кусались, не рыли землю, не сосали маток и т.п.. Другие названия — нарыльник (от «рыло»); озевник (от «зевать»); нагубник (от «губы»).
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.