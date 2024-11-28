Безопасные поездки с собакой: рекомендации для владельцев

4:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Перевозка собак в общественном транспорте, как городском, так и междугороднем, разрешена, но требует соблюдения ряда правил. Эти нормы обеспечивают безопасность питомцев, их владельцев и других пассажиров. Разберем основные условия перевозки собак на разных видах транспорта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака в машине

Перевозка мелких собак

Мелкие и карликовые породы можно перевозить как в переноске, так и без нее.

Если собака в переноске:

Переноска должна иметь жесткое дно и надежно закрываться.

Сумма габаритов (длина, ширина, высота) не должна превышать 120 см в автобусах (в электричках — до 180 см, в московском метро — до 150 см).

Если переноска превышает установленные размеры, перевозка оплачивается как место багажа.

Если собака без переноски:

Животное должно быть на коротком поводке.

Обязателен намордник.

Перевозка средних и крупных собак

Крупных собак разрешено перевозить при соблюдении следующих условий:

Короткий поводок и намордник обязательны.

В автобусах хозяин должен занимать место на задней площадке.

В электричках и поездах крупные собаки могут находиться только в тамбурах вагонов (не более двух собак в тамбуре).

Необходимая амуниция

Для перевозки собаки понадобятся:

Ошейник с коротким поводком. Ширина ошейника должна быть удобной для питомца, а длина поводка — 1-1,5 м.

Намордник. Прочный и подходящий по размеру, чтобы собака не могла снять его самостоятельно.

Переноска (для мелких собак). Она должна быть безопасной, с жестким дном и надежно закрывающейся дверцей.

Возить медицинские документы по городу не обязательно, но ветеринарный паспорт может пригодиться в экстренных случаях.

Особенности перевозки собак в разных видах транспорта

Автобус и маршрутка:

Питомцы мелких пород могут ехать в переноске без дополнительной платы, если она не занимает отдельное место. Крупные собаки должны находиться на задней площадке.

Междугородние автобусы:

Для мелких собак: перевозка возможна в переноске на коленях владельца (без оплаты) или на отдельном месте (за дополнительную плату). Для крупных собак: обязательны поводок, намордник и оплата багажа.

Электричка:

Мелкие собаки перевозятся в переноске (размер до 180 см по сумме сторон). Крупные собаки находятся в тамбуре под наблюдением хозяина.

Метро:

Перевозка возможна только в переносках размером до 150 см. Крупные собаки в метро не допускаются.

Такси:

Любые собаки могут ехать в такси при наличии намордника, поводка и подстилки для сидения.

Если возникают споры, водитель не имеет права отказать в перевозке собаки, но можно оставить жалобу в службу поддержки.

Когда собаку могут не пустить в транспорт?

Отказать в перевозке могут, если:

Животное без поводка и намордника (для крупных собак) или без переноски (для мелких).

Собака грязная, мокрая или неприятно пахнет.

Питомец проявляет агрессию.

Владелец нарушает правила перевозки или санитарно-гигиенические нормы.

Ответственность владельца

За нарушение правил перевозки домашнего животного предусмотрен штраф. В Москве он составляет от 500 до 1 000 рублей. Если собака нанесла ущерб имуществу или здоровью третьих лиц, вопрос решается в суде.

Советы для комфортной поездки

Всегда берите с собой воду и корм, особенно в длительных поездках. Обеспечьте питомцу удобные условия, чтобы избежать стресса. Уважайте окружающих пассажиров и соблюдайте правила.

При соблюдении всех требований совместные поездки с собакой будут безопасными и комфортными как для вас, так и для окружающих.

Уточнения

Намордник — приспособление, род оброти, узды, ременной, проволочной и прочей, надеваемое (закрепляемое) на морду (пасть) животных, чтобы они не кусались, не рыли землю, не сосали маток и т.п.. Другие названия — нарыльник (от «рыло»); озевник (от «зевать»); нагубник (от «губы»).

