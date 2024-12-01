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Почему яблоки полезны при диете, а хурма при авитаминозе

Какие витамины делают хурму чемпионом среди фруктов
1:33
Зоосфера

Яблоки и хурма — одни из самых популярных фруктов, которые часто сравнивают по их пользе для здоровья. Несмотря на схожесть, эти плоды имеют разные преимущества и подходят для разных потребностей организма.

хурма
Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хурма

Что полезнее: яблоки или хурма?

Хурма выигрывает у яблок по содержанию витаминов А и С.

  • Витамин С — один из главных элементов для поддержания иммунитета.

  • Витамин А необходим для здоровья глаз, костей и репродуктивной системы.
    Кроме того, хурма содержит больше магния и железа, что делает её особенно полезной для детей и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Преимущества яблок

Яблоки, в свою очередь, лидируют по содержанию селена — микроэлемента, который помогает предотвратить воспалительные и язвенные процессы в кишечнике. Также они менее калорийны: в 100 граммах яблок содержится 47 калорий, тогда как в хурме — 67 калорий. Это делает яблоки хорошим выбором для тех, кто следит за весом.

Кому что подходит?

  • Хурма полезна для укрепления иммунитета, улучшения зрения и поддержки пищеварительной системы. Она подходит детям и людям с проблемами ЖКТ.

  • Яблоки подойдут тем, кто хочет снизить калорийность рациона или предотвратить проблемы с кишечником.

Оба фрукта имеют свои плюсы, и их лучше включать в рацион поочерёдно, чтобы получить максимум пользы.

Уточнения

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые.

Автор Дмитрий Тезнев
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