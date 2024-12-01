Почему яблоки полезны при диете, а хурма при авитаминозе

Яблоки и хурма — одни из самых популярных фруктов, которые часто сравнивают по их пользе для здоровья. Несмотря на схожесть, эти плоды имеют разные преимущества и подходят для разных потребностей организма.
Хурма выигрывает у яблок по содержанию витаминов А и С.
Яблоки, в свою очередь, лидируют по содержанию селена — микроэлемента, который помогает предотвратить воспалительные и язвенные процессы в кишечнике. Также они менее калорийны: в 100 граммах яблок содержится 47 калорий, тогда как в хурме — 67 калорий. Это делает яблоки хорошим выбором для тех, кто следит за весом.
Оба фрукта имеют свои плюсы, и их лучше включать в рацион поочерёдно, чтобы получить максимум пользы.
Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые.
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