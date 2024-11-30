Что такое гибернация и как она помогает животным

Самые удивительные факты о зимней спячке

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зимняя спячка — удивительный природный феномен, который помогает многим животным выживать в экстремальных условиях. Несмотря на распространённое мнение, что животные просто "спят" всю зиму, гибернация значительно сложнее и отличается от обычного сна.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медведь

Что такое гибернация?

Гибернация — это состояние глубокого оцепенения, при котором метаболизм животного замедляется до менее 5 % от нормального уровня. В отличие от сна, при котором мозг продолжает работать, в гибернации физиологические функции минимизируются. Например, у мадагаскарских карликовых лемуров сердечный ритм снижается с 300 до 6 ударов в минуту, а дыхание может останавливаться на целых 10 минут.

Почему животные впадают в спячку?

Основная причина — экономия энергии. Спячка позволяет животным пережить периоды холода, нехватки пищи или даже жары. Например, австралийская ехидна может впадать в оцепенение после пожаров, пока ресурсы не восстановятся. Кроме того, спячка помогает животным избегать хищников: они становятся незаметными, не издавая запахов и звуков.

Что происходит в организме во время спячки?

Во время гибернации животные снижают температуру тела, иногда даже до температуры ниже нуля, как арктические суслики. Однако спячка не является непрерывным состоянием. Животные периодически просыпаются для разогрева, что тратит до 80 % их энергии. Учёные предполагают, что эти пробуждения необходимы для поддержания иммунитета.

Однако изменение климата осложняет этот процесс. Из-за повышения температур частота пробуждений увеличивается, что приводит к потере энергии и может угрожать выживанию видов.

Какие животные впадают в спячку?

В спячку впадают не только млекопитающие, но и амфибии, рептилии, насекомые и даже одна рыба — антарктическая треска. Среди млекопитающих это, как правило, мелкие животные, например, соня-полчок, которая может находиться в оцепенении более 11 месяцев.

Уточнения

Спя́чка - период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

