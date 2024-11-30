Что такое гибернация и как она помогает животным

Зимняя спячка — удивительный природный феномен, который помогает многим животным выживать в экстремальных условиях. Несмотря на распространённое мнение, что животные просто "спят" всю зиму, гибернация значительно сложнее и отличается от обычного сна.
Гибернация — это состояние глубокого оцепенения, при котором метаболизм животного замедляется до менее 5 % от нормального уровня. В отличие от сна, при котором мозг продолжает работать, в гибернации физиологические функции минимизируются. Например, у мадагаскарских карликовых лемуров сердечный ритм снижается с 300 до 6 ударов в минуту, а дыхание может останавливаться на целых 10 минут.
Основная причина — экономия энергии. Спячка позволяет животным пережить периоды холода, нехватки пищи или даже жары. Например, австралийская ехидна может впадать в оцепенение после пожаров, пока ресурсы не восстановятся. Кроме того, спячка помогает животным избегать хищников: они становятся незаметными, не издавая запахов и звуков.
Во время гибернации животные снижают температуру тела, иногда даже до температуры ниже нуля, как арктические суслики. Однако спячка не является непрерывным состоянием. Животные периодически просыпаются для разогрева, что тратит до 80 % их энергии. Учёные предполагают, что эти пробуждения необходимы для поддержания иммунитета.
Однако изменение климата осложняет этот процесс. Из-за повышения температур частота пробуждений увеличивается, что приводит к потере энергии и может угрожать выживанию видов.
В спячку впадают не только млекопитающие, но и амфибии, рептилии, насекомые и даже одна рыба — антарктическая треска. Среди млекопитающих это, как правило, мелкие животные, например, соня-полчок, которая может находиться в оцепенении более 11 месяцев.
Спя́чка - период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.
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