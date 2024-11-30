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Почему эти собаки идеально подходят для жизни с кошками

Эти собаки идеально уживаются с кошками
1:40
Зоосфера

Когда в доме живут и собака, и кошка, важно учитывать, насколько хорошо они смогут уживаться. Некоторые породы собак имеют природные инстинкты, которые мешают им дружить с кошками, воспринимая их как добычу. Однако есть породы, которые отличаются миролюбивым характером и отлично подходят для совместного проживания с мурлыками:

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

Ньюфаундленд

Эти большие, похожие на медведей собаки известны своей добротой и спокойствием. У них природный пастуший инстинкт, благодаря которому они заботятся о других животных. Ньюфаундленды легко уживаются с котами и никогда не проявляют агрессии.

Бишон фриз

Эти милые собаки обладают спокойным и дружелюбным нравом. Даже если кошка решит спровоцировать конфликт, бишон фризе сдержанно проигнорирует её выходки. Порода идеально подходит для квартирной жизни и не требует длительных прогулок.

Болонка

Болонки — одни из самых миролюбивых собак. Они не склонны к нападению или дразнению кошек. Если между животными всё же возникнет ссора, инициатором с большой вероятностью будет кошка, а не болонка.

Мопс

Эти собаки легко адаптируются к любым условиям жизни, включая соседство с котами. Их покладистый характер позволяет им ладить практически с любыми животными, и коты не исключение.

Лабрадор

Эта порода известна своей дружелюбностью и общительностью. Единственная "угроза" для кота — неуклюжесть лабрадора: он может случайно наступить на мурлыку или занять его место, не заметив.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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