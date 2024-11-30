Как защитить китов от столкновений с кораблями

Как замедление кораблей спасёт тысячи китов

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Столкновения кораблей с китами остаются одной из главных угроз для морских обитателей. Исследования показывают, что десятки тысяч китов ежегодно погибают из-за этих инцидентов. Учёные выяснили, что расширение защитных мер на дополнительные 2,6 % поверхности океана в зонах повышенного риска может значительно снизить количество подобных происшествий.

Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain горбатый кит, хвост

Где происходит большинство столкновений

Исследователи создали обширную базу данных, в которую вошли 435 тысяч местоположений синих китов, финвалов, горбатых китов и кашалотов, зафиксированных с 1960 по 2020 годы. Эти виды особенно уязвимы, поскольку их миграционные маршруты пересекаются с основными путями морских грузоперевозок. Анализ показал, что 91,5 % зон перемещения китов пересекаются с морскими путями, а самые опасные "горячие точки" составляют всего 1 % от общей площади океана.

Какие меры уже действуют

На данный момент в этих высокорисковых зонах меры защиты практически отсутствуют. Лишь 7 % таких территорий охвачены добровольными правилами, и только 1 % — обязательными. Это делает проблему масштабной и недостаточно контролируемой.

Что предлагают учёные

Для решения проблемы учёные предлагают сосредоточиться на "горячих точках" риска. По их мнению, замедление судов в этих зонах может стать наиболее эффективным методом предотвращения столкновений. Для полной защиты достаточно расширить меры предосторожности всего на 2,6 % площади океана.

Исследование подчёркивает, что грамотное регулирование морских грузоперевозок поможет сохранить численность китов и сделать океаны безопаснее для их обитателей.

Уточнения

Горба́тый кит - вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.

