Как ухаживать за лысой морской свинкой

Лысые морские свинки, или скинни, становятся всё более популярными домашними питомцами благодаря своему необычному внешнему виду. Эти животные, выведенные искусственным путём в Канаде в 1970-х годах, отличаются не только внешностью, но и большей продолжительностью жизни — в среднем до 9 лет при должном уходе.
Эти морские свинки появились в результате мутации, и их уникальность заключается не только в отсутствии шерсти, но и в потребностях. Они требуют заботы, которая немного отличается от ухода за их пушистыми сородичами.
Лысые морские свинки не требуют сложных условий содержания.
Важные моменты:
Скинни и Болдуины не способны синтезировать витамин С, поэтому он должен поступать с едой. Включайте в рацион лакомства: яблоки, орехи, шиповник. Раз в неделю можно угощать питомца ржаными сухариками.
При правильном уходе лысые морские свинки живут не менее 8-9 лет. Ваша забота напрямую влияет на их здоровье и активность.
Морская свинка - вид одомашненных грызунов из рода свинок семейства свинковых.
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