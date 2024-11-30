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Как ухаживать за лысой морской свинкой

Чем лысые морские свинки отличаются от обычных
1:43
Зоосфера

Лысые морские свинки, или скинни, становятся всё более популярными домашними питомцами благодаря своему необычному внешнему виду. Эти животные, выведенные искусственным путём в Канаде в 1970-х годах, отличаются не только внешностью, но и большей продолжительностью жизни — в среднем до 9 лет при должном уходе.

Морская свинка
Фото: commons.wikimedia.org by Морская свинка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морская свинка

Особенности скинни: кто они такие?

Эти морские свинки появились в результате мутации, и их уникальность заключается не только в отсутствии шерсти, но и в потребностях. Они требуют заботы, которая немного отличается от ухода за их пушистыми сородичами.

Основы правильного ухода

Лысые морские свинки не требуют сложных условий содержания.

Важные моменты:

  • Кормление. Питомцев кормят 2-3 раза в день сеном, овощами (морковь, огурцы, яблоки, листья салата) и специальными кормовыми смесями.
  • Чистая вода. Вода в поилке всегда должна быть свежей и чистой.
  • Подстилка. Её нужно менять два раза в неделю, а уборка клетки займёт всего 10-15 минут.

Роль витамина С в рационе

Скинни и Болдуины не способны синтезировать витамин С, поэтому он должен поступать с едой. Включайте в рацион лакомства: яблоки, орехи, шиповник. Раз в неделю можно угощать питомца ржаными сухариками.

Здоровье и продолжительность жизни

При правильном уходе лысые морские свинки живут не менее 8-9 лет. Ваша забота напрямую влияет на их здоровье и активность.

Уточнения

Морская свинка - вид одомашненных грызунов из рода свинок семейства свинковых.

Автор Дмитрий Тезнев
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