Почему важно регулярно чистить уши питомца

Уход за кошкой — это не только кормление и игры, но и регулярная гигиена, в том числе чистка ушей. Хотя некоторым питомцам эта процедура не требуется, большинству кошек необходимо периодически удалять скопившийся налёт, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.
Налёт в ушах может стать благоприятной средой для размножения бактерий и микробов. Регулярная чистка помогает избежать таких заболеваний, как отит, воспаление внутреннего уха или нарушения вестибулярного аппарата.
Частота зависит от индивидуальных особенностей питомца. В среднем чистку проводят раз в 2–4 недели. Однако для некоторых пород, склонных к повышенному образованию серы, процедура может требоваться ежедневно или каждые несколько дней.
Следуя этим рекомендациям, вы сохраните здоровье ушей своего питомца и предотвратите возможные проблемы.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.