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Почему важно регулярно чистить уши питомца

Как поддерживать здоровье ушей вашего питомца
1:42
Зоосфера

Уход за кошкой — это не только кормление и игры, но и регулярная гигиена, в том числе чистка ушей. Хотя некоторым питомцам эта процедура не требуется, большинству кошек необходимо периодически удалять скопившийся налёт, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.

Почему важно чистить уши кошке

Налёт в ушах может стать благоприятной средой для размножения бактерий и микробов. Регулярная чистка помогает избежать таких заболеваний, как отит, воспаление внутреннего уха или нарушения вестибулярного аппарата.

Как часто нужно чистить уши кошке

Частота зависит от индивидуальных особенностей питомца. В среднем чистку проводят раз в 2–4 недели. Однако для некоторых пород, склонных к повышенному образованию серы, процедура может требоваться ежедневно или каждые несколько дней.

Пошаговая инструкция по чистке ушей

  1. Подготовьте раствор. Закапайте в уши кошке специальное средство для ухода за ушами, которое можно приобрести в зоомагазине или у ветеринара.

  2. Массаж. Аккуратно помассируйте ухо питомца, чтобы раствор равномерно распределился. Это занимает 1–2 минуты.

  3. Очистка ватным диском. Используйте ватный диск, чтобы удалить налёт и подсушить ухо.

  4. Ватная палочка для наружной чистки. Только для удаления грязи снаружи уха, ни в коем случае не проникая глубоко внутрь, чтобы не повредить слуховой канал.

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните здоровье ушей своего питомца и предотвратите возможные проблемы.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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