Современные собаки и их природное предназначение

Что говорят кинологи о домашних собаках и их потомстве

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак полагают, что их питомице нужно родить хотя бы один раз "для здоровья". Однако кинологи предупреждают: это заблуждение, которое может навредить животному.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Беременность и роды: стресс для организма

Процесс беременности и родов у собак сложен и энергозатратен. У питомца могут обостриться хронические заболевания, а организм — сильно ослабнуть. Неконтролируемая вязка часто приводит к ложной беременности, патологиям молочных желез и матки, а также нарушению гормонального фона.

Риски для кобелей

Для кобелей вязка тоже не проходит бесследно. Они могут заразиться инфекциями, стать агрессивными, метить территорию в доме или даже убегать от хозяев.

Проблема неконтролируемого разведения

Если владельцы без специального образования начнут массово вязать своих питомцев, это приведёт к увеличению числа собак с нестабильной психикой. Профессиональные заводчики занимаются улучшением пород, выводя здоровых щенков, соблюдая стандарты и контролируя поведение животных.

Миф о природном предназначении

Современные собаки не живут в дикой среде, где нужно бороться за выживание и продолжение рода. Как отмечают кинологи, домашние питомцы полностью зависят от человека, который регулирует их численность. Отсутствие потомства не лишает собаку её естественного предназначения.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



