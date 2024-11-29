Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продлить жизнь салату — простые шаги для предотвращения стрелкования
Наклейки с критикой Илона Маска — владельцы автомобилей Tesla дистанцируются от миллиардера
4 способа стать лучшим другом для вашей кошки
Как поддерживать здоровье ушей вашего питомца
Как отметить Новый год в Японии
Польский футбольный клуб пожаловался на баннер про Красную армию
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Орехи и их секреты: как выбрать безопасный продукт
Как отварить картошку: простые секреты для отличный вкуса

Современные собаки и их природное предназначение

Что говорят кинологи о домашних собаках и их потомстве
1:32
Зоосфера

Многие владельцы собак полагают, что их питомице нужно родить хотя бы один раз "для здоровья". Однако кинологи предупреждают: это заблуждение, которое может навредить животному.

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Беременность и роды: стресс для организма

Процесс беременности и родов у собак сложен и энергозатратен. У питомца могут обостриться хронические заболевания, а организм — сильно ослабнуть. Неконтролируемая вязка часто приводит к ложной беременности, патологиям молочных желез и матки, а также нарушению гормонального фона.

Риски для кобелей

Для кобелей вязка тоже не проходит бесследно. Они могут заразиться инфекциями, стать агрессивными, метить территорию в доме или даже убегать от хозяев.

Проблема неконтролируемого разведения

Если владельцы без специального образования начнут массово вязать своих питомцев, это приведёт к увеличению числа собак с нестабильной психикой. Профессиональные заводчики занимаются улучшением пород, выводя здоровых щенков, соблюдая стандарты и контролируя поведение животных.

Миф о природном предназначении

Современные собаки не живут в дикой среде, где нужно бороться за выживание и продолжение рода. Как отмечают кинологи, домашние питомцы полностью зависят от человека, который регулирует их численность. Отсутствие потомства не лишает собаку её естественного предназначения.

 

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Еда и рецепты
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Последние материалы
Как продлить жизнь салату — простые шаги для предотвращения стрелкования
Наклейки с критикой Илона Маска — владельцы автомобилей Tesla дистанцируются от миллиардера
4 способа стать лучшим другом для вашей кошки
Как поддерживать здоровье ушей вашего питомца
Как отметить Новый год в Японии
Польский футбольный клуб пожаловался на баннер про Красную армию
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Орехи и их секреты: как выбрать безопасный продукт
Как отварить картошку: простые секреты для отличный вкуса
Разработано устройство, которое может помочь сократить счёт за электроэнергию на 92%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.