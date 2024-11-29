Современные собаки и их природное предназначение

Многие владельцы собак полагают, что их питомице нужно родить хотя бы один раз "для здоровья". Однако кинологи предупреждают: это заблуждение, которое может навредить животному.
Процесс беременности и родов у собак сложен и энергозатратен. У питомца могут обостриться хронические заболевания, а организм — сильно ослабнуть. Неконтролируемая вязка часто приводит к ложной беременности, патологиям молочных желез и матки, а также нарушению гормонального фона.
Для кобелей вязка тоже не проходит бесследно. Они могут заразиться инфекциями, стать агрессивными, метить территорию в доме или даже убегать от хозяев.
Если владельцы без специального образования начнут массово вязать своих питомцев, это приведёт к увеличению числа собак с нестабильной психикой. Профессиональные заводчики занимаются улучшением пород, выводя здоровых щенков, соблюдая стандарты и контролируя поведение животных.
Современные собаки не живут в дикой среде, где нужно бороться за выживание и продолжение рода. Как отмечают кинологи, домашние питомцы полностью зависят от человека, который регулирует их численность. Отсутствие потомства не лишает собаку её естественного предназначения.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
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