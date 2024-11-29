Почему нужно снимать ошейник после прогулки

Почему собака не должна носить ошейник дома

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На прогулке ошейник для собаки — вещь незаменимая, но дома этот аксессуар может быть скорее вредным, чем полезным.

Опасности ошейника в доме

Ошейник может ограничивать движения животного, причинять дискомфорт и даже становиться причиной серьёзных травм. По данным Ryder Safe Foundation, ежегодно фиксируется более 25 тысяч случаев травм у собак, связанных с ошейниками. Среди наиболее частых последствий: раздражение кожи, затруднение дыхания и удушение, которое происходит, если ошейник цепляется за предметы мебели или другие объекты.

Собаки, оставшиеся дома одни, особенно подвержены риску, так как в порыве эмоций они могут застрять ошейником, цепляясь, например, за ручку стула или дверцу. Поэтому, вернувшись с прогулки, лучше снимать ошейник, чтобы избежать неприятностей.

Когда ошейник всё же нужен дома

Исключение составляют ситуации, когда питомец отличается излишней активностью или стремится убежать. В этом случае ошейник с адресником может спасти животное от потери, особенно если оно выскочит из дома через приоткрытую дверь. Кроме того, ошейники необходимы для тренировок и дрессировки.

Как выбрать безопасный ошейник

Если ошейник требуется, важно подойти к выбору ответственно. Выбирайте модели, которые не давят на шею, изготовлены из мягких, но прочных материалов, и подходят по размеру. Это снизит риск травм и сделает использование ошейника безопасным для вашего питомца.

Уточнения

Оше́йник - изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

