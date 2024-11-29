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Чем опасна зима для питомцев и как их защитить

Как защитить питомца от холода и простуды зимой
1:52
Зоосфера

Зима может быть суровой не только для людей, но и для домашних животных. Несмотря на шерсть, многие питомцы ощущают холод и нуждаются в защите.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака
  • Учитывайте погоду

Зимняя погода изменчива: утренний солнечный день легко превращается в пасмурный и ветреный. Следите за прогнозом и ограничивайте пребывание питомца на улице, чтобы уберечь его от переохлаждения.

  • Тёплая одежда — важная деталь

Короткошёрстным животным, а также щенкам и пожилым питомцам сложно сохранять тепло. Свитер или комбинезон станет спасением для таких случаев.

  • Забота о лапах

Лапы — уязвимая часть тела питомца. Снег и лёд могут вызывать обморожение, а сухой воздух провоцирует трещины, через которые легко проникают инфекции. Регулярно увлажняйте кожу лап специальными средствами и мойте их после прогулок, чтобы удалить соль и реагенты.

  • Энергия изнутри

Для поддержания тепла животным нужна дополнительная энергия, которую они получают из пищи. Зимой важно обеспечить питомца полноценным питанием и доступом к свежей воде. Если животное живёт на улице, используйте миски с подогревом, чтобы вода не замерзала.

  • Купание зимой

Мокрая шерсть в холодное время года может стать причиной простуды. Купайте питомца только в тёплом помещении и тщательно сушите его перед прогулкой.

  • Уютный дом

Сделайте для питомца тёплый уголок у окна, чтобы он мог греться на солнце. Это создаст комфорт и повысит настроение.

  • Тепло вашего объятия

Если питомец замёрз, обнимите его. Это не только согреет, но и укрепит вашу связь даже в самые холодные дни.

Уточнения

Сви́тер - предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

Автор Дмитрий Тезнев
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